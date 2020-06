Rebajas adelantadas a la nueva realidad

Las rebajas tampoco se iban a librar del virus que provoca el covid-19. Si en los últimos años los esperados descuentos de verano habían perdido fuelle, esta ocasión –marcada por la pandemia mundial– vivió un inicio atípico, sin apenas colas ni aglomeraciones. Empresas como Inditex, Mango o El Corte Inglés decidieron adelantar una semana el arranque de las rebajas con el objetivo, según aseguraron desde los grandes almacenes bilbainos, de que las compras de los clientes se lleven a cabo de manera más "sosegada y escalonada".

Los clientes, en general, tienen interiorizado la importancia de mantener la distancia social y por eso son muchos los que prefieren realizar las compras on line. "Yo no me molesto y no me arriesgo a pillar el virus. Lo compro por Internet y que me lo lleven a casa. No aguanto la mascarilla y no estoy cómoda comprando en las tiendas con la que está cayendo", confesó Leire, vecina deLeioa. Por el contrario, quien a pesar de todo prefiere acudir a las tiendas lo hizo ayer armándose de paciencia y siendo consciente de que la mascarilla es un complemento más, que en cada acceso a las tiendas hay que desinfectarse con gel y que deberá estar atento a la señalética fijada para circular por el interior de los locales:"Una dependienta me ha llamado la atención en la puerta de acceso a Stradivarius porque he entrado por una zona que no debía. No me he dado cuenta, pero todo está marcado. La verdad es que todo es mucho más complicado", confesó Mari Paz, una joven de Sestao.

Pese a los atractivos precios fijados en los productos por las grandes empresas del textil, el tránsito de clientes en la mañana de ayer fue tranquilo, sin grandes colas, ni aglomeraciones. Los clientes aprovecharon los descuentos para adquirir, principalmente ropa de baño y calzado, con descuentos del 40%. "Necesitaba unos zapatos y me los llevo a buen precio. Ahora más que nunca hay que mirar el bolsillo. Al que más o al que menos esta pandemia le ha afectado el bolsillo. La gente no está por lanzarse a las rebajas con lo que hemos pasado", confesó Julene Ruiz, de Ortuella.

Nuevos tiempos Lo cierto es que no queda otra que adaptarse a la nueva realidad, plantarse la mascarilla, embadurnarse si hace falta en gel desinfectante y darse un capricho, entre tantos descuentos. Fue lo que hicieron Leire y Andrea, dos amigas de Ortuella que quedaron para comprarse las prendas que habían fichado durante el confinamiento. "Que hayan adelantado las rebajas nos ha venido muy bien. Hemos tenido suerte y todo lo que habíamos visto nos lo hemos comprado rebajado", explicaron a DEIA.

El Corte Inglés dio el pistoletazo de salida a las rebajas con precios atractivos en todas las áreas de venta, con descuentos de hasta el 50% en más de 20.000 artículos. Nuevos tiempos. Nuevas rebajas, ese es el eslogan elegido por el grupo para anunciar una campaña que esperan sea "buena". "Somos conscientes de que la pandemia está afectando directamente a los hábitos de consumo, pero desde El Corte Inglés hemos adaptado los espacios de una forma positiva, habilitando nuevas zonas, fijando una mayor distancia social, eliminando rótulos que entorpezcan el paso y para crear zonas seguras", explicó Carmelo Lezana, jefe de Relaciones Exteriores de la marca.

La familia Garrido Aguirreamalloa madrugó para acercarse a primera hora hasta El Corte Inglés con su hija Iraia. "La verdad es que teníamos claro lo que necesitábamos. La mascarilla es incómoda, pero hay muy poca gente y ha sido muy fácil comprar, sin apenas colas. Preferimos evitar la masificación", confesó Inga Aguirreamalloa.

En el caso de Zara, la primera marca de Inditex, los descuentos comenzaron la noche anterior en su página web y ayer en sus tiendas físicas, en las que, por la mañana, apenas se registraron aglomeraciones, ya que la mayoría prefirió coger la prenda para probársela en casa. "No he esperado cola. Me he cogido un vestido y me lo probaré en casa. Tampoco he esperado cola para pagar. He utilizado el autopago para no tener que esperar más tiempo", contó Amelia, de Bilbao.

Hubo a quien este adelanto de las rebajas le pilló por sorpresa. Fue lo que les ocurrió a Ane, Mónica y Ángela, tres amigas de Amorebieta que se llevaron una grata sorpresa cuando fueron a pagar: "Hemos quedado para pasar el día juntas y nos hemos encontrado con las rebajas. ¡Maravilloso!".

