Cruces ha tratado a más de 20 pacientes con uno de los fármacos estrella

Más de una veintena de pacientes, ingresados en la planta de Enfermedades Infecciosas y también en la Unidad de Cuidados Intensivos, han sido tratados en Cruces con remdesivir, uno de los medicamentos junto a la dexametasona que han levantado mayores expectativas para el tratamiento del covid-19. El primero ha demostrado reducir la carga viral y prevenir la enfermedad pulmonar en macacos infectados con el coronavirus, según estudios publicados recientemente por Nature. La doctora Josune Goikoetxea, Jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Cruces, se muestra, sin embargo, muy prudente con estos resultados "ya que se debe esperar a que publiquen los ensayos clínicos definitivos", señala a DEIA.

Hay que recordar que Euskadi participa desde el pasado mes de marzo en ensayos clínicos a nivel internacional para combatir el covid-19. El medicamento que se está ensayando interfiere en la replicación de los virus atacando su ARN, frenando así su propagación en las células del organismo que ha invadido. El antiviral se ha probado en pacientes con enfermedad grave y en pacientes con una afectación menor del virus.

Al parecer este fármaco que fabrica la farmáceutica Gilead Sciences, ya ha demostrado beneficios a los pacientes con síntomas moderados con covid-19. La doctora Goikoetxea no es taxativa sobre el hecho de que al haber demostrado efectividad contra el SARS y el MERS permita albergar más esperanzas. "Al no haber un tratamiento aprobado para el SARS CoV 2, hemos tenido que utilizar fármacos que parecían útiles en situaciones clínicas parecidas como el SARS, el MERS o el ébola, y también basados en estudios in vitro", afirma.

Sobre el contencioso que mantiene con la cloroquina y la hidroxicloroquina, Goikoetxea declara que "este antipalúdico no solo se está probando en USA sino en muchas partes del mundo. Y todavía no se conoce la la eficacia de dicho fármaco", indica. Cruces ha sido, junto al hospital de La Paz, en Madrid, y El Clinic de Barcelona, un centro pionero en poder probar este medicamento ya que la Agencia Europea del Medicamento ya había recomendado el uso compasivo del remdesivir, que permite que se administre a los pacientes para avanzar en los ensayos clínicos. En mayo, el director de esta agencia, Guido Rasi, aseguró que este medicamento recibirá pronto el visto bueno de las autoridades europeas, con lo que se convertiría en el primer tratamiento que recibe luz verde contra el covid-19.

Hasta el momento, los resultados de este remedio son esperanzadores, aunque a la firma Gilead aún le queda recorrido para certificar los resultados preliminares. Los últimos que se conocieron mostraban que en un tratamiento de cinco días, a personas con neumonía causada por el virus, con el medicamento antiviral mejoró el cuadro clínico del 65% de los pacientes y permitió dar de alta a un 60% de ellos en un plazo de 14 días, mientras que solo un 8% del grupo de prueba falleció.

En el estudio, "la dosis de remdesivir en los macacos rhesus es equivalente a la utilizada en los seres humanos", señalan los autores. No obstante, advierten de que es difícil traducir directamente el momento de la utilización del tratamiento en las etapas de la enfermedad en humanos, porque los macacos rhesus normalmente solo desarrollan una enfermedad leve. "Aunque el modelo de primate no representa la grave enfermedad observada en humanos con covid-19, nuestros datos apoyan el inicio temprano del tratamiento con remdesivir en pacientes con esta enfermedad para prevenir la progresión a la neumonía".

