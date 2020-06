Diputación formará a su plantilla en participación ciudadana

Bilbao – La Diputación formará a sus funcionarios en participación ciudadana a lo largo de este y el próximo año, y elaborará una guía que explique cómo llevar a cabo procesos de este tipo dentro de la propia institución. El Ejecutivo foral trabaja ya en un nuevo plan de participación ciudadana, según avanzó ayer la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, en las Juntas Generales.

Bengoetxea compareció en la sede foral a petición de EH Bildu, para informar sobre el plan de trabajo para cumplir con las diez recomendaciones planteadas por la Comisión de Estudio sobre Participación Ciudadana la pasada legislatura. Aunque la diputada reconoció que el informe se debía haber presentado ante las Juntas Generales en marzo de 2019, mes en el que se disolvieron con motivo de las elecciones forales de mayo de ese año, dio cuenta del grado de cumplimiento de cada una de aquellas recomendaciones.

Bengoetxea valoró que el primer plan de participación ciudadana 2017-2019 ha tenido un cumplimiento "medio alto, aunque no nos damos por satisfechos", por lo que la Diputación trabaja ya en una nueva planificación cuyo desarrollo se prolongará hasta 2023. Este nuevo plan, que será "participado", profundizará en ese decálogo de recomendaciones –"son lo suficientemente genéricas para que no las demos por finalizadas"–, tendrá en cuenta la evaluación de las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora y se nutrirá también de las aportaciones que puedan realizar tanto los propios funcionarios forales como la ciudadanía. Para ello se han abierto procesos participativos, incidiendo de manera especial en las redes sociales para dar una mayor difusión al proceso. "No queremos que sea un plan que salga únicamente del Gobierno, por lo que incorporará además de a los departamentos, a destinatarios de la política foral y a la ciudadanía en general. Queremos recoger las máximas respuestas posibles para construir el nuevo plan que guiará la acción de los próximos años", anunció Bengoetxea.

La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales también adelantó que a lo largo de este año y el siguiente se formará a personal de la propia Diputación en este ámbito, "para que la participación, al igual que la transparencia, quede anclada en la propia organización. Entendemos que formando al personal logramos más fácilmente el objetivo de aumentar y mejorar los procesos de participación ciudadana en las políticas públicas que lleva a cabo la Diputación. Es un mecanismo necesario para consolidar la participación en la institución".

Además, se está trabajando también en una guía que explicará cómo llevar a cabo procesos participativos dentro de la propia Diputación, incluyendo no solo las claves para ejecutar sus diferentes fases, sino que partirá de la propia definición estratégica hasta su evaluación, incorporando perspectivas transversales como el género, el equilibrio territorial o la brecha digital. La guía recogerá propuestas sobre metodologías siempre que los procesos se puedan estandarizar, "algo que no siempre es posible", matizó la responsable foral.

Calendario orientativo Entre las novedades de este año, también la página web de la Diputación incorporará un calendario sobre los procesos normativos que la Diputación vaya poniendo en marcha, con la intención de facilitar la participación en la elaboración de normativa propia. También se reforzará la colaboración tanto con otras administraciones –como el Gobierno vasco, las otras dos diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales de la CAV– como con agentes diversos, con los que actualmente se trabaja en 38 mesas de participación abiertas, tanto en el ámbito social como empresarial.

Desde la oposición, la apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi cuestionó el modelo de participación de la Diputación y lamentó que los ciudadanos "no conocen los canales para poder hacerlo". De hecho, Elkarrekin Bizkaia los calificó de "yinkana", sobre todo para personas que se encuentran afectadas por la brecha digital.

Bomberos. La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, también informó sobre un retén del servicio de bomberos en el Puerto de Bilbao para dar cobertura a una carga de material bélico del buque 'Bahri Yanbu', con destino a Arabia Saudí en febrero, según criticó Elkarrekin Bizkaia. Bengoetxea señaló que esta operación forma parte de las "obligaciones preventivas y de control de emergencias" que por ley debe llevar a cabo el servicio de extinción de incendios de la Diputación.