Osakidetza no considera foco el positivo de Cruces

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha afirmado que, "de momento", no consideran foco de contagio el positivo por covid-19 detectado en el Hospital de Cruces porque "no hay evidencia de transmisión intrahospitalaria".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Murga ha confirmado que en el Hospital de Cruces "hubo una personas que fue positiva, pero después no hemos identificado que se hubieran producido contagios dentro del hospital".

No obstante, ha explicado que, "como fue en una unidad y esta persona había tenido contactos con diferentes profesionales y con algún paciente, se ha procedido a que estén en aislamiento y seguimiento" para repetir la prueba y "realizar aislamientos por un periodo".

"No lo consideramos foco, de momento, porque no hay evidencia de transmisión intrahospitalaria, no hemos identificado más que una persona, que está en aislamiento", ha reiterado.