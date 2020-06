400 familias se beneficiarán del programa Betirako de atención al duelo

LAS personas fallecidas no son números ni meras estadísticas. Son padres y madres, hijos, hermanas, tías, primos, amigos, compañeras, un vecino muy querido... Tienen nombres y una vida detrás, tienen familiares, allegados, afectos y personas próximas que durante los últimos meses y a causa del coronavirus no se han podido despedir de ellas. Los fallecimientos en las circunstancias impuestas por la pandemia están teniendo consecuencias psicológicas y emocionales para muchas personas que ahora pueden encontrar ayuda en el programa Betirako, de atención al duelo para personas que han perdido a un ser querido y del que podrán beneficiarse más de 400 familias en el País Vasco.

El programa Betirako, impulsado por el departamento de Empleo y Políticas Sociales, es un servicio gratuito atendido por profesionales de la psicología que fue presentado ayer, en un acto lleno de simbolismo y recuerdo, en los humedales de Salburua. Al acto asistieron la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran; integrantes del equipo profesional de Betirako, representantes de entidades que trabajan en relación al duelo, como la alavesa Vivir Con Voz Propia y la navarra Goizargi, así como la red Ciudades Compasivas. También se contó con la presencia de un número reducido de familiares víctimas del covid-19 que realizaron una ofrenda floral con nenúfares.

Blanca Angulo, psicóloga de Betirako, explicó que el programa proporciona "una relación terapéutica que da palabra al dolor" que muchas personas están sintiendo tras la muerte de un allegado en unas circunstancias tan traumáticas como las de esta pandemia. "Cuando nos encontramos en una situación así –indicó Angulo– necesitamos que se nos escuche, que no se nos juzgue, necesitamos hablar o callar, compartir y, poco a poco, entender lo que nos está sucediendo. Por ello ofrecemos acompañamiento para favorecer lo que llamamos la elaboración del duelo".

Según los responsables del programa, se estima que un 30% de las personas que han vivido la pérdida de un ser querido por el covid-19 podrán llegar a necesitar apoyo para afrontar síntomas depresivos, ansiedad o insomnio, entre otros. Así, recurrir a un acompañamiento profesional a tiempo puede ayudar a facilitar el proceso en el presente y a prevenir posibles consecuencias psicológicas en el futuro.

Escucha y orientación La ayuda psicológica que facilita Betirako se presta tanto a través del teléfono 900 908 744 como de la web www.betirako.org y mediante consultas presenciales. Se trata de un servicio gratuito atendido por profesionales de la cooperativa social sin ánimo de lucro Agintzari, que ofrece escucha, información y orientación, poniendo al servicio de las personas que llamen, un proceso de acompañamiento y atención psicológica. Además, a través de su web facilita información sobre el programa y contenido psicoeducativo, como vídeos, audios, artículos, recomendaciones y charlas en directo. La web también incorpora un formulario opcional para ayudar a identificar si es recomendable un acompañamiento profesional.

El programa está destinado a personas de todas las edades que hayan perdido un ser querido durante la crisis del covid-19 tanto por el virus como por otras enfermedades; familiares o personas allegadas preocupadas por la situación de duelo que vive alguien cercano, así como profesionales del ámbito sanitario, de servicios sociales, educación u otros que detecten situaciones en las que sería recomendable recibir la atención de Betirako.

Beatriz Gázquez, impulsora de la iniciativa Agurrak, para despedidas virtuales, que está integrada en Betirako, destacó que "no haber podido despedir en condiciones adecuadas a la persona fallecida es uno de los factores que complica el proceso de elaboración del duelo. A través de Agurrak vamos a ofrecer a las familias y su entorno la posibilidad de hacer un homenaje virtual".