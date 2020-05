"Sería bueno que Salud nos citara para planificar la atención primaria"

Tras 37 años dedicados plenamente a la medicina de base, confiesa sentirse tan 'enganchado' a ella como el primer día, señala el presidente del Colegio

berango– "Ahora que hemos visto la necesidad inexcusable de fomentar la Atención Primaria (AP), además de mejorar sus medios técnicos lo imperioso es dotarla con suficiencia de medios humanos fijando su estancia en el puesto para generar mutua confianza con el paciente", subraya a DEIA Cosme Naveda, presidente de los médicos vizcainos.

Alardeamos de la mejor sanidad del mundo. ¿Cómo se explica entonces que más del 20% de los sanitarios estén infectados?

—Tanto las cifras en el Estado como las nuestras son relativamente altas. Puede achacarse a los problemas en los equipos y herramientas de protección. No veo otra justificación; no es que los médicos seamos distraídos al protegernos. La epidemia viró tan bruscamente a pandemia que nos pilló con el paso cambiado, aquí y en otros países; los contagios se debieron a falta de material adecuado.

El covid-19 era inédito, pero no las epidemias y pandemias víricas. Hagamos profecía del pasado, ¿qué se hacía mal para que el sistema colapsara o casi colapsara?

—En general pensábamos que el virus no sería tan contagioso ni que brotaría tan bruscamente, en tantos países a la vez y en tan poco tiempo. No se tuvo en cuenta la gran facilidad de contagio del covid-19, entre otras cosas porque es nuevo y toda la información que teníamos provenía de China y no sé si nos aportaban todos los datos necesarios.

¿Qué tenemos que aprender para que en un rebrote, el impacto sobre el sistema sea controlable?

—Que hoy en día con la globalización la movilidad de personas es tremenda y también la propagación de las epidemias. Según los expertos habrá más, por lo que tendríamos que estar preparados para disponer de los elementos de protección suficientes y no depender todos de un sitio; que haya abastecimiento dentro del propio país. Por otra parte, se tendría que dar más visibilidad e importancia a todo lo que es la cuestión epidemiológica. El procurar disponer de laboratorios propios con capacidad resolutiva en poco tiempo. Nos ha cogido el tren, nos ha pasado por encima y hay que estar preparados porque probablemente se vuelva a repetir.

Durante dos meses y medio nos han hiperinformado sobre el desbordamiento clínico en hospitales, pero han dicho muy poco de la AP. Ahora, la carga asistencial parece que vuelve y se quiere volcar en ésta. ¿Se están aportando los medios para que pueda asumir esa carga?

—Esa es la eterna reivindicación. La carga asistencial, el seguimiento de casos, los contactos, la detección y luego el seguimiento del curso clínico de todos esos casos que corresponde recaerá en la AP. Además sucede que la atención primaria no se encuentra solo con casos de covid-19, porque el virus no ha hecho desaparecer al resto de las enfermedades. Ahora nos encontramos con que tenemos que sumar los casos y su seguimiento clínico, dar respuesta a la patología normal o aguda del momento que toque; debemos dar cobertura a los enfermos crónicos y pluripatológicos que nos tocaba hacer en este tiempo. Y además tenemos que asumir los procesos que hemos demorado cuando se podía hacer. Ahora toca recuperarlos y tratarlos, así como retomar todo el control de crónicos que hemos aparcado para centrarnos en la pandemia, crónicos a los que hay que controlar.

Y todo esto en poco tiempo.

—Y para complicar más las cosas, en época de verano con las vacaciones del personal. Después viene el otoño con cuadros catarrales normales y un poco más adelante la gripe, con la esperanza improbable de que no haya un rebrote de covid-19, porque sería tremendo. ¿Estamos en este momento dimensionados lo necesario? Probablemente no y tampoco tenemos los recursos suficientes

Al hablar de medios, pensamos en los técnicos (PCR, test serológicos, material profiláctico€), pero sobre todo en los humanos.

—En cada momento, en la AP tendría que haber mayor número de médicos y enfermeras/os que los que hay ahora. Un mínimo mayor que el de ahora. Y también medios materiales por si surge un pico, los EPI tanto en la AP como en los hospitales y urgencias. Por ejemplo, la capacidad rápida y eficiente de hacer test de PCR, y serologías por el método enzimático, el llamado ELISA, no el predictor que se estaba haciendo, que tiene muy poca sensibilidad. Y aumentar la agilidad en radiología.

Su Colegio ha elaborado un documento sobre AP. ¿Para qué?

—Para poner en valor a la atención primaria que ha sido siempre el patito feo del sistema, por mucho que digan que es la puerta de entrada al mismo, que su importancia es clave para la prevención, etc., etc,. pero que al final siempre queda relegada.

Ahora que la carga asistencial se quiere trasladar a la AP, ¿Salud ya ha contado con ustedes?

—Hemos mantenido contactos puntuales con la consejera y con dirigentes del Departamento de Salud sobre dudas y propuestas de apoyo que les hacíamos. Ahora bien, al Colegio no nos han citado para sentarnos con ellos y hacer una planificación a futuro; y creo que sería interesante y necesario para todos.

El confinamiento da buenos resultados, ¿es sostenible en el tiempo?

—Entiendo y aplaudo que el confinamiento haya sido generalizado, porque lo que se quiere es cortar la transmisión del virus. Ya vemos ahora que en la desescalada nos encontramos con actitudes de algunos incívicos que nos ponen los pelos de punta. A los profesionales sanitarios esto nos asusta mucho.

Qué esperan para octubre, ¿más coronavirus con sus mutaciones junto con catarros y gripe estacional? ¿Estaremos preparados?

—La Administración sanitaria tendrá que decidir si a todos los pacientes que tengan tos o unas décimas de fiebre les hacemos una PCR, porque en ese caso tendremos que tenerla disponible. Se valora adelantar la vacunación de la gripe para crear una inmunidad suficiente en muchas personas para que no sea un boom, porque se nos solaparían con otros procesos respiratorios, ya que la sintomatología de la mayoría de los casos de la covid es como la de un catarro. Por eso es difícil diagnosticar los casos leves y los asintomáticos, salvo que tengas la herramienta analítica precisa que es la PCR. Tendría que haber más disponibilidad para diferenciar los casos. Es nuestra gran preocupación de cara al otoño.

