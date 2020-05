Cuatro vascos 'atrapados' en Colombia llegan hoy a Euskadi, pero se estima que más de una veintena no ha podido regresar, aunque esperan hacerlo en el siguiente vuelo que, al parecer, saldrá de Bogotá la próxima semana

LOS atrapados en Colombia con motivo del cierre de fronteras motivado por la crisis sanitaria del coronavirus comienzan a ver la luz al final del camino, pero desgraciadamente, no todos. Se estima que 700 españoles han luchado sin éxito por acceder a una plaza que les permita volar a Madrid. Sin embargo, un avión gestionado por la embajada de Colombia en España para repatriar a colombianos varados en España será aprovechado para que viajen en su interior, al menos, cuatro de los 29 vascos que esperaban salir de Latinoamérica y que hoy, por fin, pisarán Euskadi. "Hemos logrado, después de ser muy pesados, que ese avión no regresase vacío", cuenta Elena Martínez, una joven bilbaina que ha logrado hacerse con un billete "no sabe cómo" para volver a casa. Un retorno ansiado, pero a la vez agridulce, sabiendo que mucha gente no ha corrido su misma suerte.

La situación en Colombia comienza a ser crítica. Al menos así lo creen Martínez y Laura Quintana Icaza, de Getxo. Ambas se instalaron en Bogotá por diversos motivos, pero Quintana, al igual que Mauricio Paco, de Barakaldo, tendrán que esperar para abrazar a sus familiares. Aunque no es seguro, al parecer, la semana que viene saldrá otro avión desde Colombia y esperan poder subirse a él. "Cuando me enteré de que no había más vuelos de repatriación, empecé a moverme. Además, mi madre, para no preocuparme, no me dijo que estaba trabajando con personas mayores enfermas de coronavirus y lo he pasado muy mal pensando que le podría pasar algo", admite la joven.

Solo cuatro de los 29 vascos atrapados volverán a casa. Imanol Legarda Díaz-Aguado es otro de los afortunados que ha logrado billete para subirse al avión gestionado por la aerolínea colombiana Avianca. Ayer, con pena, se despidió de Barranquilla, su segundo hogar durante varios meses. "Soy un afortunado porque estos vuelos de humanitarios no tienen nada, porque cuestan cerca de 1.000 euros y yo tengo la suerte de que me lo paga la universidad", asegura. Una opinión que también comparte Paco que llegó a Medellín en febrero y después de tres meses su economía "empieza a ser escasa". "Hay que pensar luego también en cómo volver a Euskadi", explica.

Distintos vuelos Maialen Berekoetxea, que hace unas semanas hizo un llamamiento para regresar a casa, ha conseguido su objetivo, pero en su caso lo hará en un avión diferente. Hoy llega a Ámsterdam y mañana cogerá un vuelo con destino a Madrid. "Primero publicaron unos vuelos hacia Europa y teníamos que decidirnos rápido. Yo, desesperada, me apunté y justo cuando acepté y pagué, salió el otro vuelo programado para repatriar a colombianos atrapados en España", dice Berekoetxea que, si todo va según lo previsto, el lunes cogerá un autobús que le dejará en Bilbao.

Dada la complicada situación, Martínez informó de que gestionan un vuelo privado para repatriar a todos los españoles atrapados en Colombia. "El tema está bastante avanzado y hay muchas aerolíneas interesadas, aunque no hay nada cerrado, pero es un camino viable. Hay mucha gente varada y además vulnerable que tiene que ser repatriada", concluye.

No hay nada confirmado, pero al parecer, el viernes de la próxima semana saldrá otro avión desde Bogotá al que podrán subirse españoles

"Estamos gestionando un avión privado para que todas las personas puedan volver" Elena Martínez Bilbao

"Soy muy afortunado porque el billete me lo paga la universidad; son muy caros" Imanol Legarda Donostia

"Desesperada, acepté el vuelo a Ámsterdam y poco después salió el vuelo a Madrid" Maialen Berekoetxea Getxo