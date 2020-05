¿Cuánto tardó cada país en reaccionar al coronavirus?

China tomó medidas excepcionales 34 días después del primer caso, mientras que países europeos como Italia o España lo hicieron tras 37 y 42 días, respectivamente

DE los 34 días que tardó China en aplicar medidas excepcionales desde su primer contagio a los 55 de Alemania, pasando por los 37 de Italia, 42 de España o 44 de Estados Unidos. Un estudio del think tank de Defensa analiza la reacción de diferentes países a la pandemia y la efectividad de su respuesta. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas Alberto Priego hace un análisis de los comportamientos de los distintos gobiernos en el documento Covid-19, una radiografía de la pandemia publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Taiwán Es el país que antes reaccionó a la pandemia y no ha tenido que decretar el confinamiento. Controló desde principios de enero a los viajeros de China. Aún no teniendo positivos, cerró sus colegios el 20 de enero y estableció el 14 de marzo cuarentenas para los que llegaran del exterior. No ha llegado a 500 contagios.

Corea del sur El 20 de enero llegó el virus. Se realizaron test masivos y se identificaron positivos, que fueron confinados y rastreados. Usa aplicaciones para controlar los contagios. No ha tenido que recurrir a medidas de confinamiento gracias a su rápida respuesta y da por controlado un rebrote este mayo en clubes de Seúl.

China El 31 de diciembre, alertó de la enfermedad, que afectaba entonces, dijo, a 27 pacientes. Tardó 34 días en decretar medidas excepcionales y lo hizo cuando ya contaba con 14.401 positivos y 304 muertos. Una vez tomó medidas de confinamiento, dice Priego, la extensión de la epidemia remitió.

Italia Impuso medidas de confinamiento a los 37 días de su primer contagio. Tenía por entonces 7.375 positivos y 366 fallecidos. El 8 de marzo puso en cuarentena a las regiones más afectadas, cuando el virus parece que entró en el país el 31 de enero a través de dos turistas chinos en Milán.

España Decretó el confinamiento del país 42 días después de su primer caso detectado, el de La Gomera del 31 de enero de un ciudadano alemán contagiado vía China. Contaba 5.753 casos y 136 fallecidos.

Estados Unidos El gobierno reaccionó 44 días después del primer contagio. Registraba entonces 1.714 casos y 41 fallecidos. El 21 de enero detectó el primer contagio procedente de China y a principios y mediados de marzo los estados fueron adoptando el cierre de escuelas, la prohibición de reuniones o el estado de emergencia.

Francia Al gobierno le llevó 52 días decretar medidas de confinamiento desde su primer contagio. Tenía 6.373 casos y 21 muertos. Registró su primer positivo el 24 de enero de un ciudadano procedente de China y el 16 de marzo decretó el confinamiento.

Reino unido 53 días después de su primer positivo, registrado el 31 de enero, tomó medidas excepcionales. Contaba con 5.687 contagiados y 281 fallecidos. Ha sido el país europeo con una estrategia más diferente. El 15 de marzo comenzó a hacer recomendaciones y el 23 decretó el confinamiento.

Alemania De los países analizados, el que tardó más en tomar medidas, 55 días desde su primer contagio. Tenía 21.463 casos y 67 fallecidos. A pesar de ello, es el país europeo, dice Priego, que afronta la pandemia con mayor acierto, apostando por una política de test masivos.

MADRID – La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su documento de Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus para incluir la dificultad de hablar o moverse como nuevos síntomas relacionados con el covid-19.

Estos se unen a los más habituales que provoca el coronavirus como la fiebre, la tos seca, el cansancio, dificultad para respirar u opresión en el pecho, así como congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, pérdida de gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

Según recuerda el organismo de Naciones Unidas, el 80% de las personas que padecen covid-19 se recuperan sin necesidad de acudir al hospital, si bien una de cada cinco experimentan un cuadro grave por el que tienen que ser ingresadas, especialmente aquellas que padecen hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer.

No obstante, la OMS recuerda que "cualquier persona" puede contagiarse del virus y caer "gravemente enferma", por lo que destaca la necesidad de que todos aquellos que tengan fiebre o tos y, además, respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse soliciten atención médica inmediatamente.

Si es posible, añade, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. Asimismo, recuerda la importancia de acudir al centro con mascarilla y mantener la distancia.