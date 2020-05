Fernando Simón advierte de que usar guantes es peligroso si no se hace de forma adecuada

Pide no "malutilizar" las reservas de material sanitario: "Podemos llegar a situaciones más ajustadas"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que "si se malutiliza" el material sanitario se puede "llegar a situaciones más ajustadas".

"Se está esperando mucho material, se está haciendo un esfuerzo importante, pero si se malutiliza podemos llegar a situaciones más ajustadas de las que ahora mismo tenemos, pero no tan complicadas como las de hace unas semanas", ha señalado el experto.

Así lo ha manifestado este domingo Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Durante su intervención, ha asegurado que, salvo "algunas situaciones excepcionales", todas las comunidades autónomas "tiene una capacidad de reservas para que, en caso de necesidad, conseguir a tiempo por otras vías los materiales necesarios".

No obstante, Simón ha matizado que, aunque las comunidades tienen ahora "algunas reservas", en "algunos casos están un poco justos los materiales". "A priori hay suficiente para funcionar", ha precisado.

En su opinión, el material sanitario existente "es suficiente" en base a las necesidades actuales. "Si se plantearan usos masivos de equipamientos allí donde no es necesario ese uso masivo, sí que podríamos volver a estar en una situación problemática", ha alertado.

En este sentido, Simón ha afirmado que el Ministerio de Sanidad tiene una reserva de todos los equipos sanitarios que "va a ir distribuyendo a medida que las comunidades autónomas tengan necesidad". "El ministro va a seguir abasteciéndose", ha sentenciado.



Ha advertido de que usar guantes para evitar el coronavirus "es peligroso si no se hace muy bien", ya que tocarse la cara con los guantes sucios es como no llevarlos, y más seguro mantener las distancias y lavar las manos.

Ha recordado que el virus se transmite por secreciones de gotas grandes de la boca o la nariz, por lo que lo fundamental es mantener la distancia social y el lavado de manos.

El uso de guantes es "una buena medida de precaución", pero "peligrosa si no se hace muy bien", por lo que "hay que ser muy consciente de lo que se hace", ha advertido.

"Mientras los llevamos puestos, es como si no los lleváramos. Si nos tocamos la cara con los guantes sucios, es como si nos la tocamos con las manos", ha recordado.

Sobre la limpieza de superficies ha explicado que el contacto con objetos no se considera causa principal de transmisión de la COVID-19, aunque es difícil evaluar cuando una persona está en contacto con enfermos o con superficies donde hayan podido dejar coronavirus.

El doctor ha explicado que un dicho epidemiológico dice que " la ausencia de evidencia de un efecto no implica ausencia de efecto", es decir, que no se puede demostrar que no exista esa contaminación, por lo que "hay que tener mucha prudencia", y ha incidido en la importancia de mantener la distancia social y lavarse las manos.