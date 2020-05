Permitidas las rebajas en el comercio a pie de calle

Sí será posible llevar a cabo rebajas en los establecimientos situados a pie de calle siempre que éstos estén en condiciones de adoptar todas las medidas que sean necesarias con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones. Ante la polémica suscitada en el sector comercial por la notificación del Gobierno español de vetar las rebajas en tiendas físicas, pero no on line, la consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Sonia Pérez, aclaró ayer que esta medida no pretende vetar las rebajas. Las promociones se podrán llevar a cabo pero, eso sí, "evitando acciones comerciales que pudieran llevar a aglomeraciones". Según explicó Pérez lo que no se puede llevar a cabo son prácticas comerciales que puedan crear en los locales aglomeraciones que sean difíciles de gestionar, ya que con ello "estaríamos poniendo en riesgo la seguridad", para reiterar que "no se han prohibido las rebajas ni las promociones; eso sí se permite". Por ello, Pérez explicó que si un comercio quiere llevar a cabo estas acciones, "tiene que poner todas las medidas de seguridad y asegurarse de que no se produzca una aglomeración, que es lo que hay que evitar".

Reuniones con el sector Por su parte, las asociaciones y responsables relacionados con el sector comercial de Bizkaia recibieron con satisfacción la aclaración ofrecida por el Gobierno vasco. La notificación recogida en el BOE del pasado sábado, en la que se recogía que los comercios físicos no podrían realizar rebajas en tienda dejó perplejo al sector en general, por lo que pidió una aclaración que llegó ayer de boca de la propia consejera de Turismo y Comercio. De hecho, fue Pérez quien se reunió con el sector del comercio y del turismo y alabó la labor que realizan estos sectores. Además dijo que "están dedicados a trabajar con una actitud ejemplar, que es de valorar", porque "están aplicando unos protocolos desde el primer momento para sentirnos seguros y tienen muchas ganas de abrir ya a los consumidores".

Aclarada esta cuestión que puso en jarras al sector del comercio, lo importante ahora es continuar cumpliendo con las medidas sanitarias. El artículo 10 que regula la reapertura de los establecimientos comerciales impone un requisito de aforo, así como las distancias de seguridad previstas entre vendedor y clientes o entre clientes entre sí.

Por otro lado, Pérez estableció los parámetros para el futuro del comercio y cómo puede verse afectado por la pandemia del covid-19, La consejera explicó que es algo que "iremos viendo con el tiempo", a la vez que aclaró que "es cierto que el comercio no vivía su mejor situación", ya que venía de "una crisis económica fuerte que le afectó de una manera muy directa, y existían también una serie de factores más estructurales, como los cambios de hábitos del consumidor o la venta on line". La titular de Turismo, Comercio y Consumo se mostró optimista en que esta crisis sea "una cuestión de poco tiempo y, ahora, poco a poco, se vaya recuperando, aunque es cierto que no va a ser un año fácil".

Inyección de 15 millones

Ayudas. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco destinará 15 millones de euros en ayudas a autónomos y micro y pequeñas empresas de los sectores de comercio, hostelería y turismo de Euskadi para paliar los efectos de su cierre durante la alerta sanitaria por el covid-19. Esta partida se suma a los 15 millones habilitados por Lanbide para autónomos, de los que más de la mitad corresponden a estos sectores. La consejera dijo que es necesario establecer una línea de subvenciones directas que "ayuden a la supervivencia del sector turístico y comercial vasco ante las consecuencias inmediatas derivadas por la pandemia". Se trata de "proteger y minimizar el impacto y lograr que se produzca lo antes posible un rebote en la actividad".