Haizea y Asier , atrapados en Lanzarote: "Por ley tenemos que ir a casa, pero no nos dejan"

Bilbao – Cuando el 8 de enero compraron los billetes para pasar unos días en Lanzarote ni por asomo se imaginaban el calvario que iban a vivir. "Llegamos a principios de marzo cuando el tema del coronavirus en Bilbao no era tan preocupante. Tendríamos que haber vuelto el domingo a nuestra casa, pero aquí seguimos, y no nos dan ninguna solución", explican Haizea y Asier, dos bilbainos.

Su vuelo estaba programado para salir el domingo a las 9.55 horas hacia la capital vizcaina. El sábado por la noche confirmaron que el vuelo seguía activo. "Nos despertamos a las 6.00 de la mañana para ir al aeropuerto porque sabíamos que iba a haber jaleo y me di cuenta de que me habían mandado un correo a las 3.00 de la mañana diciendo que uno de los dos no podía volar", recuerda Haizea. Decidieron ir al aeropuerto a informarse y asegura que todo el mundo se desentendía del asunto. "Queríamos poner una reclamación y nos decían que todo se tenía que hacer on line. Vueling se esta desentiendo y está haciendo las cosas muy mal", opina. De hecho, coincidieron con una pareja que adelantó sus billetes para volver cuanto antes a casa. "Lo tenían para esta semana, pero decidieron volver el domingo". Llamaron a Vueling y les dijeron que el avión sí que iba a salir y después lo cancelaron. "No entendemos nada", prosigue la bilbaina.

Todavía no tienen una solución clara y no aguantan las ganas de volver a Bilbao. Aún así, aseguran que han tenido "mucha suerte", porque los vecinos del apartamento en el que se hospedan les están "ayudando en todo lo que pueden". Además, conservan los tiques de las compras por si les compensan económicamente.