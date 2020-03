Atrapado en Perú un grupo de 26 turistas vascos por el coronavirus

Un grupo de 26 turistas vascos permanece atrapado en Cuzco (Perú) ante el cierre de fronteras y del tráfico aéreo debido a la epidemia del coronavirus. No saben ni cómo, ni cuándo podrán volver a Euskadi.

El grupo partió de Bizkaia el 8 de marzo, fecha en la que según comentan los responsables de la agencia Erandio Bidaia, "no había ninguna restricción" por el coronavirus. La vuelta estaba prevista para el 20 de marzo, pero el cierre de las fronteras les impide tomar un vuelo en Lima para regresar a casa. "Hemos intentado vía terrestre desde Bolivia, pero las fronteras están cerradas y es imposible".

En estos momentos el grupo de 26 vascos se encuentran en Cuzco, pero no saben hasta cuándo. Hoy llueve en la ciudad peruana. La policía custodia los accesos a los aeropuertos del país y en las entradas se agolpan miles de viajeros que intentan tomar un vuelo. "No sabemos qué vamos hacer. No nos dan soluciones", apuntan desde Cuzco.

PERÚ CIERRA LA FRONTERA





El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó el domingo el estado de emergencia nacional durante 15 días, que comprende el cierre total de las fronteras y ordena el estado de inmovilización de la ciudadanía como parte de las medidas para luchar contra la propagación del coronavirus.



Vizcarra anunció que las fuerzas armadas y la policía velarán por el cumplimento de las restricciones impuestas, que limitan libertades individuales como a la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, a reunión y el libre tránsito.