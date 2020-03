Sánchez toma medidas y pide "disciplina social"

Madrid – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la "responsabilidad" y la "disciplina" de todos los ciudadanos para ayudar a contener la propagación del coronavirus, y evitó especular sobre medidas más drásticas, para insistir en que el Ejecutivo actuará cuando sea necesario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que por primera vez no han asistido periodistas y las preguntas se han respondido por vía telemática, Sánchez dijo que, aunque son las comunidades autónomas las que deciden en cada caso qué hacer con los centros educativos, el Gobierno solicita que cese esa actividad y se promueva la enseñanza on line y anunció que se flexibilizará la normativa sobre a los requerimientos de presencia física mínima durante el curso escolar. Además, se podrá ajustar el límite de los días lectivos, se adaptarán los calendarios de acceso y matrícula universitaria y Formación Profesional y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas recursos digitales para facilitar la educación a distancia.

Por otro lado, Pedro Sánchez aseguró que se garantizará "en todo momento" el suministro de medicamentos y la atención a centros asequibles, con control de precios incluido, de forma que el Gobierno "podrá regular los precios máximos de venta al público". No quiso especular sobre la posibilidad de que se declare el estado de alarma, pero recalcó que su Ejecutivo está dispuesto a tomar las decisiones "que haya que tomar" para frenar la propagación del coronavirus y lo hará "donde haga falta y cuando haga falta". "Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial la responsabilidad y la disciplina social", dijo el presidente en su intervención en La Moncloa, en la que insistió en que cada ciudadanos debe "extremar el cuidado de su propia salud para cuidar la de los demás".

Por eso, recalcó, cada uno "debe protegerse para cuidar así a los demás". "Cada vez que uno se lava las manos, cada vez que se evita un desplazamiento o cada vez que uno evita contactos innecesarios estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo personal a la victoria del conjunto del país contra el virus", afirmó el presidente español.

Superar la emergencia Sánchez se mostró convencido de que España vencerá el coronavirus y pidió a los ciudadanos que confíen en ello: "Superaremos esta emergencia, no me cabe duda, eso es seguro", dijo. Y señaló que tanto España como el resto del mundo están soportando esta emergencia sanitaria "que no tiene precedentes", y por eso insistió en pedir a todos los ciudadanos que sean responsables.

También quiso destacar, un día más, la "absoluta coordinación" del Gobierno con las comunidades autónomas y el resto de administraciones, dirigida a contener una propagación de la enfermedad que, según admitió, está siendo "demasiado veloz". El presidente del Gobierno español se marcó el reto de superar esta emergencia "lo antes posible" y con los menores daños posibles y confió en que España recupere pronto su vitalidad económica.

En cuanto a las medidas aprobadas, que se suman a otras ya acordadas a lo largo de esta semana –por ejemplo, el cierre de colegios, institutos y universidades en Madrid, La Rioja y Araba; la suspensión durante un mes de los viajes del Imserso y la prohibición de los vuelos desde Italia–, el Gobierno español anunció que se ha acordado la celebración a puerta cerrada de los eventos deportivos con gran afluencia de público, la prohibición de eventos con más de mil personas en las regiones más afectadas, la consideración de enfermedad profesional la baja de las personas que están aisladas por coronavirus, la centralización del suministro de productos útiles contra el coronavirus y la suspensión de las Fallas en la Comunidad Valenciana, entre otras.

En este sentido, Sánchez reconoció que con el nuevo coronavirus "no existe un manual de instrucciones al que poder acudir", si bien sí existen ciertas "certezas" acumuladas por los expertos científicos que son las que están guiando la actuación del Gobierno, en cooperación y coordinación con las comunidades autónomas. "La vía del éxito es la cooperación y coordinación. La amenaza es una sola y la respuesta debe alimentarse de la inteligencia y el respaldo de todos", enfatizó el presidente del Gobierno español, para asegurar a los ciudadanos que pueden "sentirse protegidos" y destacar la "magnífica labor" que están realizando los profesionales sanitarios de todo el Estado.

También informó de que, conforme vaya la evolución del virus, a lo largo de los próximos días y semanas se seguirán aprobado nuevas iniciativas. "Todas las medidas las tomaremos en coordinación con las comunidades autónomas y basadas en lo que diga la comunidad científica y los expertos. Por tanto, pido confianza en aquellos que de verdad saben cómo contener la extensión del virus y de la enfermedad", afirmó el presidente español.

En relación a la posibilidad de cerrar la Comunidad de Madrid, Sánchez se limitó a decir que las medidas que sean aprobadas serán en coordinación entre la administración central y autonómica.

Los datos

Casos. El Ministerio de Sanidad confirmó otros 852 casos positivos de coronavirus y ya ascienden a 3.004, mientras que la cifra de fallecidos se sitúa en 84, 34 más que el miércoles.

Comunidades. Casi la mitad de los positivos se localizan en Madrid, con 1.388, Catalunya suma 260 y La Rioja, 220.

Transportes

Puertos prohibido el atraque de cruceros

El Gobierno español prohibió el atraque de cruceros que provengan de cualquier origen y de buques de pasaje si proceden de Italia desde esta medianoche hasta el próximo día 26. La prohibición no será de aplicación a los buques de Estado, los que transporten exclusivamente carga, los que naveguen con fines humanitarios, médicos o de emergencia, o los conductores de cabezas tractoras.

xxxxx

Marruecos Suspende vuelos y tráfico marítimo

El Gobierno marroquí suspendió hasta nueva orden los vuelos hacia o procedentes de España, así como el tráfico marítimo con la península Ibérica, una medida tomada "en concertación con las autoridades españolas".