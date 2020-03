19 líneas de Bizkaibus a la UPV, en el aire

Bilbao – El Departamento de Transportes y Movilidad de la Diputación Foral decidirá hoy las restricciones que tendrán las 19 líneas de Bizkaibus que cada día conectan las diferentes comarcas del territorio con el campus universitario de Leioa.

Aunque ayer ya se tuvieron varios encuentros a nivel interno para valorar la situación, se decidió esperar a la reunión que tendrá hoy la Autoridad del Transporte de Euskadi para decidir cómo afectara la falta de clases presenciales en la UPV al servicio de Bizkaibus.

Fuentes forales indicaron que aunque no haya alumnos que transportar el servicio de hoy será el habitual, sin refuerzos por la mañana, porque "no podemos suspender de la noche a la mañana el servicio, ya que se necesita una orden foral y hablar con las concesionarias". De todas formas entendían las mismas fuentes que "no pueden circular los autobuses vacíos". La suspensión temporal de las diferentes rutas también tendrán repercusiones en la plantilla de chóferes de las concesionarias.