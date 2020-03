El abastecimiento de alimentos está asegurado en el Estado

Bilbao – La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados –que representa a los grupos Auchan, Carrefour, Eroski, Lidl y Supercor– llamó ayer a la calma ante la mayor afluencia de clientes registrada el lunes por la tarde y ayer por la mañana.

Lo mismo solicitó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que trasladó un mensaje de "tranquilidad" a los consumidores y garantizó el abastecimiento de alimentos y bebidas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que "al Gobierno no le consta el desabastecimiento de alimentos", mientras que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió a la población no "hacer acopio" de productos, ya que "no va a haber ningún problema".

Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Roig, aseguró que hay suficiente surtido en sus tiendas, pese a la "reacción impulsiva" de los consumidores registrada, sobre todo en Madrid y también en algunos establecimientos de Gasteiz. De estos últimos corrieron por las redes sociales imágenes y vídeos con estanterías vacías.

Durante la presentación de los resultados anuales de la compañía, Roig aseguró que existe "normalidad" en las tiendas de Madrid y Gasteiz, aunque reconoció que hubo "una reacción de compra impulsiva ante las decisiones del Gobierno" por el coronavirus.

Tranquilidad en Bizkaia En Bizkaia, los supermercados en general no presentaban ausencias en sus lineales de productos. A las 12.45 en el supermercado que Mercadona tiene en Basauri las únicas estanterías sin productos eran las de patatas, las bandejas de fresco de carne de pollo y algunas de pizzas congeladas. Sí es cierto que "tanto el lunes como hoy (por ayer) ha aumentado el número de clientes y no hemos parado", reconocía una cajera. Otros supermercados de barrio, como el Eroski de Zurbaran, exhibía, sobre las 13.00 horas, su habitual cantidad de productos ante apenas una docena de compradores.

Otro de los grandes supermercados de la marca de Elorrio, el ubicado en Bolueta, presentaba también una normalidad absoluta para ser un día laborable, sobre las 15.10 horas.

Dinero en efectivo. En cuanto al bulo que corrió de que se estaba extrayendo gran cantidad dinero en efectivo, fuentes de diferentes entidades financieras negaron la mayor. Desde Kutxabank indicaron cómo "no se está notando una actividad anormal en ese sentido y la operativa es la habitual".