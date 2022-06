Casi la mitad de los vascos apoya un referéndum de independencia en Euskadi

Bilbao – El 44,9% de los ciudadanos vascos reconoce que le gustaría que se celebrara un referéndum sobre la independencia política de Euskadi, porcentaje más de dos puntos superior al 42,5% que manifestaba esta opinión hace seis meses, frente a un 38,4% que se muestra contrario. Así aparece recogido en la edición de verano de 2022 del Deustobarómetro Social presentado ayer por la Universidad de Deusto.

El documento, cuyas conclusiones fueron analizadas por sus responsables, María Silvestre y Braulio Gómez, ha sido confeccionado con un millar de encuestas online realizadas a personas mayores de 18 años, entre el 24 de mayo y el 5 de junio. Según esta encuesta de periodicidad semestral, un 67% es partidario de someter a referéndum los problemas cotidianos de la ciudad donde reside, frente a un 20,4% que no muestra interés por esta herramienta.

Cuestionados sobre la alternativa de organización territorial que prefieren para Euskadi con respecto al Estado español, un 17,3% de los encuestados se decanta por un estado independiente (15% hace seis meses), un 30,8% defiende más autonomía (36% en el estudio anterior), un 33,1% apuesta por la misma autonomía (30% hace seis meses), un 4,6% se decanta por menos autonomía y un 1,9% por ninguna autonomía.

Respecto a la situación política en Euskadi, y a la pregunta de si sería bueno que los partidos nacionalistas se unieran para gobernar, un 12,5% está muy de acuerdo con este planteamiento, un 25,6% bastante de acuerdo, un 24,3% poco de acuerdo y un 16,2% nada de acuerdo. En el lado opuesto, a un 37,5% le gustaría que en Euskadi gobernase una coalición de izquierdas (PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) frente a un 43% que no se muestra partidario. El 19,7% opta por no responder.

Situación política Siguiendo con el último Deustobarómetro, el porcentaje de personas que califica de buena o muy buena la situación política general en Euskadi aumenta dos puntos y se sitúa en el 31%. También suben dos puntos los que la perciben como regular, hasta el 49%, mientras que bajan al 14% (3 puntos menos) los que la ven mala o muy mala. Un 72,9% de los encuestados cree que la situación política en la CAV dentro de un año será igual, mientras que un 13,9% augura que será peor y solo un 5,4% opina que mejorará.

En cuanto al grado de respaldo a los partidos políticos, un 71,8% de los vascos entrevistados asegura que no votaría nunca a Vox y para el 46,5% el PP nunca será una opción –un 43,4% tampoco daría su voto a C's–. Por otro lado, un 34,5% no votaría a EH Bildu, un 23,9% no apoyaría en las urnas a Elkarrekin Podemos, un 19,8% no elegiría la opción del PSE y un 16,3% no depositaría en la urna una papeleta del PNV.

Braulio Gómez puso de relieve que este porcentaje supone un descenso notable del rechazo del 53% hacia el PP que se reflejaba en el anterior sondeo de la serie. "Ha bajado bastante", consideró, y vinculó este descenso con el "cambio de liderazgo" que ha supuesto la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP estatal. La tercera formación que suscita más rechazo es EH Bildu con "un tercio de rechazo, igual que hace seis meses", añadió. /

l Propio de una dictadura. El 60% de los entrevistados en el Deustobarómetro cree que Moncloa conocía el espionaje a los políticos catalanes e igual porcentaje opina que el espionaje a adversarios políticos es "más propio de una dictadura que de una democracia". Además, un 55% cree que el espionaje al presidente español, Pedro Sánchez, pudo ser ordenado desde "dentro del Estado", y un 59% afirma que el Gobierno no ha reaccionado con las medidas adecuadas.