Ayuso cambia la estructura de su Gobierno y resta peso al 'casadista' Enrique López

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer miércoles un cambio en la estructura de su Gobierno regional, con el nombramiento como vicepresidente del consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, que ejerce también como portavoz del gabinete.

Esta modificación se interpreta como una forma de restar peso al consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López, al que se retira la coordinación del Ejecutivo autonómico. Y es que López fue uno de los principales apoyos de Pablo Casado en la guerra contra Isabel Díaz Ayuso que acabó con la salida del primero del liderazgo del PP. Así, aunque el casadista López conserva su Departamento, pierde peso en el funcionamiento interno del Gobierno madrileño.

Esta modificación en la estructura del Ejecutivo madrileño, anunciada ayer miércoles por la propia Ayuso, convierte a Ossorio en el hombre fuerte del Gobierno y le otorga un papel clave. La presidenta madrileña destacó en su intervención que "Enrique Ossorio lleva 26 años trabajando en la Comunidad de Madrid y es el consejero que más años ha dedicado a la función pública".

Asimismo, hizo hincapié en que Ossorio le ha redactado dos veces el programa electoral con el que se ha presentado a los comicios. "Este es uno de los motivos principales que me ha llevado a nombrarle vicepresidente. Lo que quiero es que además de coordinar el Gobierno lo prepare para la nueva legislatura", declaró, antes que argumentar que su objetivo ahora es "decidir qué Madrid se quiere para los próximos diez o 15 años", y "esto no es una decisión que se ha de tomar de un día para el siguiente" para incluirlo en el programa electoral. "Llevamos meses preparando ideas para este programa electoral y esta es la primera misión que le he pedido al vicepresidente", añadió, anticipándose a los comicios autonómicos que tendrán lugar en mayo del año que viene.

"ningún consejero es apartado"

Preguntada expresamente por el papel de Enrique López, Ayuso se limitó a declarar que "ningún consejero es apartado", ya que todos van a mantener las mismas competencias en sus departamentos. Sin embargo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior pierde peso en la coordinación interna con la nueva estructura. Se da la circunstancia de que López también ha desaparecido de la nueva Ejecutiva estatal del PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, cuando con Pablo Casado ostentaba las responsabilidades de Justicia y Administraciones Públicas.

En cualquier caso, Ayuso reitera su confianza en todo su equipo y en su gabinete. "Confío en todos plenamente desde el comienzo y, de hecho, yo creo que tenemos el Gobierno más estable de toda España. Siguen los mismos consejeros desde el primer día que soy presidenta de la Comunidad de Madrid y el único cambio que hubo fue al crecer nuestro Gobierno porque dejamos de estar en coalición", recordó, antes de concluir que no piensa acometer más cambios de relevancia en su Ejecutivo.

Por su parte, Enrique Ossorio mostró su agradecimiento a Ayuso por el "enorme honor" del cargo y por la confianza que deposita en él con este nombramiento: "Cuando he sentido más satisfacción de mi labor en la cosa pública es con Isabel Díaz Ayuso de presidenta y con estos estupendos compañeros que me apoyan totalmente".

Con todo, el recién nombrado vicepresidente no quiso calificarse a sí mismo como hombre fuerte del Gobierno madrileño y remarcó que lo que hay es "una presidenta fuerte y un Gobierno de consejeros muy fuertes".