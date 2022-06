Los líderes aterrizan en Andalucía para arropar a sus candidatos

juanma moreno

Aviso a Vox

"que respeten el autogobierno andaluz". El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtió ayer a Vox de que estar en el Gobierno andaluz es "respetar" el Estatuto de Autonomía y criticó su "incoherencia" al pretender entrar en el Ejecutivo autonómico cuando no cree en el "autogobierno" ni en las comunidades autónomas. En una entrevista en la Ser, Moreno señaló, sobre la intención del partido ultra de entrar en el Gobierno autonómico, que no entiende ese interés cuando ese partido "no cree" en el autogobierno. "¿Qué sentido tiene que entres en un gobierno en el que no crees? Me parece incoherente", expresó Moreno, quien indicó que si Vox dice que es constitucionalista, tendrá que respetar el Título VIII de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. "Un gobierno viable es un gobierno que respete el Estatuto de Autonomía", sentenció. Asimismo, Moreno quiso dejar claro que su Ejecutivo va a tener como prioridad la lucha contra la violencia de género, que es una política "de estado y todos tenemos que empujar en la misma dirección". El candidato popular confía en contar con una mayoría suficiente en las elecciones del 19 de junio que le permita tener manos libres para hacer un gabinete monocolor.