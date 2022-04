El Parlamento da un apoyo masivo a las bases educativas y Bildarratz hará una ley "leal"

El Parlamento Vasco mira ya al futuro. Con un amplísimo consenso del 91%, los grupos han confirmado este jueves su respaldo a las bases educativas y, al mismo tiempo, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha ratificado su intención de presentar una ley en octubre con "lealtad" a lo pactado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. El grado de concreción de estas bases garantiza, en teoría, que este consenso se mantenga en los siguientes pasos para desarrollar la ley. Se avanza sobre terreno firme. Las bases recogen medidas contra la segregación del alumnado migrante y vulnerable, condicionan la inversión pública para la red concertada a que las escuelas cumplan una serie de requisitos como la paridad y la transparencia, y fijan como objetivo que los alumnos tengan un nivel B2 en euskera al terminar la secundaria.



En contra de este consenso volvieron a situarse PP+C's y Vox, pero los destellos de crispación que introdujeron en el debate no empañaron la fotografía. Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga consideró que el Parlamento asiste a un momento "extraordinario"; puso en valor la apuesta por la escuela inclusiva, plurilingüe y gratuita con el euskera como eje y atendiendo al contexto sociolingüístico, y destacó que este nivel de acuerdo va a garantizar que la ley perdure en el tiempo."Con la votación no se termina el camino; esta ha sido la primera parada y, como hasta ahora, espero seguir trabajando desde la honestidad, el respeto y el diálogo con todos los agentes de la comunidad educativa y con los grupos políticos", alentó.





Mi más sincero agradecimiento al Parlamento Vasco. La educación está muy por encima del enfrentamiento político, y así se ha demostrado. Con las bases aprobadas por el 90,6% de la cámara, vamos a seguir trabajando para mejorar nuestro sistema educativo. Pensando en el alumnado. pic.twitter.com/M7s8IYqOw8 — Jokin Bildarratz (@bildarratz) April 7, 2022

PAPEL HIGIÉNICO EN LAS ESCUELAS DEL PP Y C'S

AIRES POST COVID EN EL PARLAMENTO

y acabar con la concertación universal. Además, consideró que "hoy estamos más cerca que ayer de la inmersión lingüística", y que se ha dado "un salto para la transformación educativa".trató de poner en relieve el papel de su grupo y lanzó un agradecimiento simbólico a referentes socialistas como. En cualquier caso, trató de marcar perfil con el idioma diciendo que la escuela no debe servir para aprender una lengua, sino que esa lengua debe ser un instrumento para aprender, aunque el debate no fue más allá y tampoco se dejó arrastrar por la "provocación" de. La llegada de Feijóo al PP no se hace notar aún en Euskadi.José Manuel Gil (C's) pidió que cada lengua tenga al menos una presencia del 25% como en la sentencia contra la inmersión catalana, y acusó a los grupos de incumplir el reglamento parlamentario. A, en comunidades que gestiona su partido".y ensalzó el acuerdo. Se mantendrá vigilante para que se cumpla.redactará la ley que sustituirá a la de 1993 y consideró que el Parlamento "nos ha dado una lección a todos".El sindicatomostró su rechazo con un paro de media jornada en las escuelas públicas y varias movilizaciones. El llamamiento, que no secundaron ELA, LAB y CCOO, alcanzó el 40%, según sus cifras. Cree que en este pacto la escuela pública no será el eje.Por otro lado, el Parlamento Vasco ha comenzado su propia desescalada ante el coronavirus, permitiendo que los oradores suban a la tribuna aTampoco se ha visto ya a los trabajadores de la Cámara desinfectando la tribuna entre uno y otro turno de intervención.