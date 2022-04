Ortuzar da el sí al decreto de Sánchez y ve "otro tono" en Feijóo

Andoni Ortuzar ha estado este jueves en Madrid. La mera presencia del líder del PNV en la capital estatal sirvió para desatar todo tipo de especulaciones en un momento clave en el Estado, con la tramitación del decreto anticrisis de Pedro Sánchez y el cambio de liderazgo en el PP. Lo que confirmó el jeltzale por la noche en la cadena Ser es que se ha "cruzado mensajes" con Alberto Núñez Feijóo. No llegó a aclarar si se ha reunido con el Gobierno español por razones de discreción, pero sí confirmó que el PNV votará a favor del decreto de Pedro Sánchez para gestionar las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania, como avanzó el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista con este periódico el fin de semana.



Ortuzar explicó que discrepa de muchos de los planteamientos de Feijóo, como la rebaja de impuestos porque supone reducir la inversión en servicios como la sanidad, pero al menos constató "otro tono" en el nuevo líder del PP porque, a pesar de las diferencias que también tiene el gallego con Sánchez, no se abre ninguna sima a los abismos como sucedía con Casado. Eso sí, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que Sánchez y Feijóo alcancen acuerdos. "No creo que vaya a haber grandes acuerdos. En todo caso, nosotros estaremos para ayudar. Una de las tónicas del PNV es que somos un partido institucional. En momentos tan graves como el actual, tienes que estar ahí, aunque vaya en contra de tus intereses partidistas. Hay bienes superiores que hay que preservar", zanjó. Opinó que el PP va a estar "muy marcado por Vox".





?? @andoniortuzar: "La bajada de impuestos que preconiza el PP es una de sus propuestas fetiche, pero esa medida puede volverse en contra de la persona que ahora decimos ayudar porque no hay financiación suficiente para la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales". pic.twitter.com/unnKTVWDWD — EAJ-PNV (@eajpnv) April 7, 2022

EH BILDU, CAPERUCITA Y EL LOBO

En la entrevista estuvo sobrevolando la sensación de que, en la medida en que el socialista arrastra ahora los pies en el cumplimiento de sus compromisos con los socios desde la tranquilidad de que no hay alternativa a su gobierno. El entrevistador se lo planteó así a Ortuzar, quien no desarrolló más la idea.Ortuzar confirmó que el PNV apoyará las medidas de Sánchez aunque le recrimina la tardanza. Cree también que el presidente español agotará la legislatura. Sobre EH Bildu, cree que ahora es ". Hace en Euskadi una política de oposición muy parecida a la que el PP le hace en Madrid al PSOE", dijo, para criticar sus "contradicciones" y avisar de que "no todo vale".