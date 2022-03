Esteban pide a Sánchez que deje de actuar como "el llanero solitario" y busque acuerdos con sus socios para hacer frente a la crisis

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a tener gran dificultad" en sacar adelante el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania porque no se entendería que hubiera oposición a un paquete de medidas de este tipo.



Además, ha instado a Sánchez a "que no sea tan 'llanero solitario'" y a abordar "las cosas, con tiempo y con antelación" para "ir todos juntos y con las ideas claras".



A su juicio, "que se tengan que tomar medidas y que sea urgente hacerlas no lo va a poder negar nadie", y ha advertido de que, de lo contrario, se podría entrar "en un agujero del que sería muy difícil salir".



En una entrevista en la cadena SER, Esteban ha señalado que "otra cosa será que, luego", el plan anticrisis "se pueda tramitar o no como proyecto de Ley para ir matizando algunos asuntos". "Pero un no rotundo a este decreto es muy difícil de argumentar", ha insistido.





Las medidas llegan con retraso

Sin contactos previos

El gobierno, ahora sí, empieza a dar detalles de las medidas que va a adoptar. https://t.co/Pqpd8lW4P3 — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) March 28, 2022

El PNV prefiere ayudas a una rebaja fiscal

Rumbo equivocado en el Sáhara

Ninguneo del Gobierno a sus socios

El dirigente jeltzale ha dicho que se necesita tiempo para analizar todas las medidas de este paquete que hoy aprobará el Consejo de Ministros. "Se mezclan tantas medidas, que uno puede estar dudoso sobre algunas de ellas, pero seguramente le parecen absolutamente necesarias otras. Como hay que votar sí o no, normalmente uno está bastante atrapado políticamente, y no tiene más remedio por la premura de tiempo y por la forma de votación, que se presenta en forma de Decreto Ley, que tirar para adelante", ha añadido.Tras señalar que en la actual situación socioeconómica "había que hacer algo",, ante esta "crisis redoblada" por la guerra de Ucrania. "Era obligado reunirse con absolutamente todo el mundo para que nadie tuviera excusas", ha añadido.En todo caso, considera que hace falta tomar una serie de medidas para no "meterse en un agujero del que sería muy difícil salir". "Todos lo estábamos reclamando, pero un tema fundamental es el d, y la famosaen este decreto porque hay que negociarla con la Comisión Europea, y esto va a llevar un tiempo", ha indicado.Aitor Esteban ha apuntado que, "primero, habrá que hacer unos cálculos que puedan justificar plenamente ante la Comisión ese precio diferencial". "Y, después, yo quiero ver cómo va a ser porque quiero ver si, en la diferencia de ese precio fijado y el real, se va a tener que compensar de alguna manera o no; y si se compensa, qué fórmula se va a utilizar", ha manifestado.Aitor Esteban ha recordado quea los de este lunes a primera hora de la mañana por parte del Gobierno para hablar de las medidas del plan de choque. Tras, tal como este lunes especificó el portavoz del Grupo Vasco, después, el Ejecutivo se puso en contacto con él, y comenzó aque se aprobará este martes en Consejo de Gobierno y que precisará su convalidación en el Congreso.A su juicio, ", previo al del anuncio de medidas. "En otras legislaturas tampoco mucho, pero en esta 'sherpas' hay pocos. Normalmente las cosas llegan a última hora y es difícil evaluarlas", ha precisado.Sobre la posibilidad de una, que no contempla el plan anticrisis de Sánchez, ha dicho que"en algunos momentos puntuales y con unos sectores determinados".No obstante, considera que recurrir a esto "no es buena señal ni estructuralmente conviene". "Pero, si se va a hacer algo, para pasar un bache, es mejor acudir a medidas de subvención", ha precisado.En su opinión,". "No creo que una bajada generalizada sea la solución", ha indicado.Esteban ha vuelto a criticar ely "el volantazo" en su postura, "que llevaba siendo firme durante décadas". Además, ha recordado que con los saharauis hay "lazos afectivos"."Me parece que se ha hecho de mala manera y algo equivocado, que tampoco va a solucionar lo que cree el Gobierno que va a solucionar", ha dicho en referencia a las oleadas de inmigración a la que, a su juicio, el Ejecutivo marroquí recurrirá "cuando quiera". Tampoco cree que se vaya a luchar contra las mafias.Sobre la, ha explicado que "hay momentos en los que hay desavenencias y uno se llega a cabrear". "Pero esto es nuestro trabajo, y es que no hay tampoco ninguna otra alternativa", ha destacado.Por ello, ha dicho que, tras el "cabreo", hay que ponerse, de nuevo, a trabajar, para "intentar avanzar y llegar a acuerdos". "No hay otra. Esta legislatura, además, tiene muy limitadas las posibilidades de búsqueda de mayoría y, por lo tanto, nos tenemos que poner todos a ello", ha subrayado.En todo caso,en muchas ocasiones". Por ello, ha emplazado a hacer "las cosas, con tiempo y con antelación" porque es "mejor ir todos juntos y con las ideas claras"