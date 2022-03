Concentración contra el viraje del Gobierno español sobre el Sahara: "Sánchez, el Sahara no se vende"

Unas dos mil personas, según la Delegación del Gobierno español, se han manifestado este sábado frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid contra el giro del Gobierno español en la posición respecto al Sahara Occidental.



"Sánchez atiende, el Sahara no se vende", ha sido una de las proclamas de la movilización convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) bajo el lema 'No en mi nombre' y que ha arrancado a las 12.00 horas.



Asimismo, entre los cárteles que han portados los asistentes, que han llenado la Plaza de la Provincia de banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se han podido leer demandas como "Sahara libre ¡ya!", "no más traiciones al pueblo saharaui" o "¡Derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui!".





Multitudinario manifestación ante la oficina del ministros @jmalbares para denunciar la última y grave acción de Pedros Sánchez contra el pueblo saharaui y de apoyo a la ilegal ocupación marroquí. pic.twitter.com/07PjkxfqHL — TV Saharaui ???? En Español (@Rasd_TVOficial) March 26, 2022

La solución justa es "un referéndum"

Presencia de partidos políticos

En su convocatoria, laentre los Gobiernos de España y Marruecos" en los que, lamenta, el Ejecutivo español "considera el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos para el Sahara Occidental, como única solución creíble al conflicto que España generó tras un proceso de descolonización inconcluso".En esta clave, cuestionó el argumento por el quecomo "si desconociera su responsabilidad histórica, jurídica y política en la cuestión del Sahara Occidental".La, según añadió, es laque elija el pueblo saharaui sobre la base del derecho internacional y mediante la celebración de unAsí, pidió a los grupos políticos quey que rechacen "con contundencia" esta decisión del Ejecutivo porque consideran que esta nueva etapa con Marruecos rompe con el "consenso" que ha "caracterizado" la política exterior española respecto al Sahara durante los últimos 46 años.Entre los participantes, se han encontrado los eurodiputados de Izquierda Unida-Unidas Podemos, Sira Rego y Manu Pineda; la portavoz de Podemos, Isa Serra, y la coportavoz del mismo partido en la asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto. Asimismo, han estado presentes la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros."No es admisible y es injustificable", ha aseverado por su parte Serra quien ha recordado que "la sociedad española tiene un compromiso" con el pueblo saharaui."Es muy grave, en contra de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea y en contra de la resoluciones de la ONU, defendiendo la ley del más fuerte", ha lamentado.Por otro lado, Sira Rego ha criticado las ", sobre su posición respecto al Sahara, y le ha reclamado a él y al PSOE actuar en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas."Hace mucho tiempo que se tenía que haber resuelto la situación angustiosa del pueblo saharaui", ha sentenciado, para incidir en quey exigirá que se cumplan las reivindicaciones del pueblo saharaui en su derecho a la "autodeterminación".