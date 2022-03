Feijóo pide que los votos de los vascos no fortalezcan más a Sánchez

"Los votos de los vascos tienen que servir para hacer un País Vasco fuerte y no para fortalecer a Pedro Sánchez en un Gobierno dividido y fragmentado". En su primer desembarco en Euskadi –por la mañana en Bilbao y horas después en Iruñea– dentro de la gira por el Estado que está realizando ante sus afiliados antes de hacerse con las riendas del PP, Alberto Núñez Feijóo aprovechó la tormenta de asuntos que están sacudiendo al Ejecutivo de coalición para censurar que nunca antes ha visto un gabinete que reaccionase "con tanta soberbia, dejadez, parsimonia e indolencia" ante urgencias que "no se pueden aplazar". "Ser presidente del Gobierno no es tener el Falcon, ni centenares de asesores, ni servicio de maquillaje y darse la gira por Europa, ni una serie de televisión. Es desgastarse para que no se desgaste tu país, es liderar las soluciones cuando hay un conflicto", verbalizó el aún presidente de la Xunta.

En su acto en el Palacio Euskalduna, arropado por el líder de su formación en la CAV, Carlos Iturgaiz, Feijóo se postuló como un presidente a quien "España me motiva, apasiona, ilusiona y compromete". "Este país no necesita palabras gruesas, ni tuits ni fotos en Instagram, no necesita propaganda y no necesita división", defendió. "No conozco ninguna empresa, ninguna familia ni ninguna organización donde vaya bien con inestabilidad y con desconfianza. No conozco nada que se pueda construir con los cimientos de barro y en tierras movedizas", zanjó, apelando a la "moderación y la unidad". Entre sus planes como líder de Génova está "ensanchar el partido" y "volver a conseguir un PP de mayorías", sensible con las especifidades territoriales, "un instrumento útil y democrático que abraza y quiere la Constitución y los Estatutos de Autonomía, un instrumento político que sabe muy bien cuál es el sentimiento vasco, catalán y gallego".

"¿Qué más tiene que pasar para que tome decisiones?", se cuestionó en un alegato donde trató de aprovechar todas las debilidades que azotan a Sánchez y a las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos para glosar su proyecto en ciernes, descalificando al socialista por emplear "el manual de la mala política" a cada problema que surge: "confrontar e insultar, sin hablar de soluciones sino culpabilizando a los demás". "El Gobierno nunca tiene responsabilidades de nada. Cuando los transportistas no pueden pagar sus facturas de los costes de transporte y lo que les pagan a ellos no se los cubren, les insulta, les enfrenta a los ganaderos, los pescadores o empresas de distribución", valoró Feijóo, agarrándose también a cómo "los hogares sufren, desde hace más de un año, unas facturas de la luz y de gas que impactan cada día más en sus haciendas y en sus sueldos", mientras que el Gobierno dice "que va a actuar al final de mes, como si no lleváramos muchos meses con dificultades para llegar a fin de mes".

El dirigente del PP reprochó que, cuando "las economías domésticas se resienten con el precio de la cesta de la compra", Sánchez culpe al presidente ruso Vladímir Putin. "Todo lo que ha ocurrido en el último año y medio es consecuencia de la guerra de Ucrania, que lleva cuatro semanas", ironizó. Y tiró de cifras para precisar que el año transcurrido desde febrero de 2021 al mismo mes de 2022 se ha cerrado con un 7,6% de incremento de los precios, "el mayor impuesto que impacta en las clases bajas y en las personas con los salarios más modestos". "Eso sí que realmente es un impuesto injusto. Eso afecta por igual a las personas que cobran menos de 1.000 euros que a las personas que cobran 30.000 al mes. Un impuesto contra los trabajadores contra las clases bajas y contra las clases medias", subrayó, ahondando también en la "errada política energética".

En este contexto, Iturgaiz evocó que ya en 2018, cuando él era eurodiputado, solicitó a Feijóo que se presentara para relevar a Mariano Rajoy. "En 2022, ante la situación que vivimos en el partido llegó el momento de llamarle otra vez. Y le volví a decir que tiene que ser faro y luz para guiarnos. Porque Euskadi y España le necesitamos", sostuvo. Además, valoró el trabajo del PP vasco en defensa de "la Constitución, la libertad, la monarquía, en la defensa de la foralidad, del Concierto Económico, del Estatuto de Gernika y de la solidaridad y la hermandad de los vascos con el resto de España".