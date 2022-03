El PNV reclama a Sánchez negociar tres leyes tras el divorcio en la reforma laboral

Decía el PNV tras la caótica votación de la reforma laboral que esperaba que Pedro Sánchez hubiera aprendido la lección. Confiaba en que el Gobierno español no jugara otra vez con el fuego de la geometría variable. Esperaba que no volviera a aparcar a sus socios de investidura, PNV y ERC, para intentar acuerdos con otras mayorías muy precarias que, como sucedió con la reforma laboral, solo funcionaron por el error de un diputado del PP. Desde entonces, lo que sí ha constatado el grupo jeltzale es que se mantiene una práctica que ha sido muy habitual en el transcurso de la legislatura: el Gobierno español busca los apoyos a última hora, sin que quede muy claro que tiene una relación preferencial con sus socios, sin ser muy escrupuloso con quién respalda sus leyes, y priorizando el hecho en sí mismo de aprobarlas sin importar con qué grupos se hace.

En este momento, el PNV tiene tres frentes abiertos que espera reconducir con Sánchez en las leyes Audiovisual, del Deporte y de Vivienda. La situación es desigual en cada una de ellas y el nudo más persistente y difícil de desatar parece estar en la última de ellas.

LOS TRES EJES EN LA LEY AUDIOVISUAL

Fuentes del grupo que dirige Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados explican a este periódico que, por lo pronto, sí existen contactos sobre la Ley Audiovisual. En ese caso, el PNV ya retiró la enmienda a la totalidad tras constatar una voluntad de negociar por parte del Gobierno español. Ahora, el grupo jeltzale intenta mejorar la ley en tres ámbitos: garantizar la gobernanza propia de las televisiones autonómicas (EITB surgió del Estatuto de Autonomía, y su gobernanza se regula a través de la Ley de EITB de 1982 y no a través de la ley estatal que hizo posibles las cadenas autonómicas), que no se pretenda fijar una frontera para visionar EITB, y que se proteja el euskera.

Este martes podría conocerse si el Congreso decide ampliar o no el plazo para registrar enmiendas parciales con vistas a su debate en comisión. El PNV tranformará su enmienda a la totalidad en parciales en torno a estos ejes, a la espera de conocer si esta semana expira o no el plazo para registrarlas.

LEY DEL DEPORTE: BLINDAR LAS COMPETENCIAS

En cuanto a la Ley del Deporte, lo que muestra el PNV es su deseo de abrir un diálogo con el Ministerio de Miquel Iceta, y espera que pueda producirse. La situación parece mucho más intrincada en la Ley de Vivienda. Pero, en lo que concierne a la Ley del Deporte, el PNV confía en que haya margen para centrar el foco en reconocer los ámbitos competenciales vascos. La semana pasada, los jeltzales respaldaron la enmienda a la totalidad de ERC, y quieren reconducir la negociación hacia la salvaguarda competencial, para que se reconozca que, según el Estatuto de Gernika, Euskadi tiene la "competencia exclusiva en materia de deporte y ocio", y quieren también preservar las competencias de los órganos autonómicos en cuestiones como el deporte escolar.

El Estado no ha dado señales de ceder en las cuestiones de simbolismo político, como su apuesta por obligar a los deportistas a que secunden la convocatoria de la selección española (no hacerlo será una infracción muy grave, según el artículo 98). Por lo visto, hace la cábala de que cuenta con otras mayorías para evitar una cesión hasta tal punto. El PNV le recordó también que su acuerdo de investidura apuesta por "abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural", cuestión que podría canalizarse no en esta ley, sino a través de gestos en el futuro.

En principio, el plazo para registrar parciales acaba este miércoles. El pleno ya rechazó la semana pasada la enmienda a la totalidad de ERC.

LEY DE VIVIENDA: EL ESTADO MIRA A ERC... ¿Y A BILDU?

En lo concerniente a la Ley de Vivienda, aún no está cerrado el plazo para registrar enmiendas parciales. El PNV defendió su enmienda a la totalidad en el Congreso, pero decayó al igual que las presentadas por PDeCAT, Junts, PP y C's. Lo que plantea el grupo jeltzale es que se respete la competencia vasca en esta materia. Plantea que el Estado se dedique únicamente a regular un paraguas mínimo que permita al Parlamento Vasco redactar su propia regulación para poner límites a los precios del alquiler, para dar así cobertura al pacto presupuestario que alcanzó el Gobierno vasco con EH Bildu.

El PNV ha mantenido una posición férrea de defensa competencial sin fisuras, lo que parece estar propiciando que el Estado mire hacia otras bancadas con una posición más posibilista, como EH Bildu. La coalición abertzale rechazó la enmienda del PNV y apoyó la enmienda con texto alternativo de ERC, con el argumento de que los jeltzales tratan de frenar los avances sociales. Sin poder rebatir al PNV su defensa competencial, EH Bildu admite que se debe defender el autogobierno, pero marca perfil social en este debate.

La ministra Raquel Sánchez ha apostado por sacar adelante la ley con ERC y los grupos que orbitan en torno a su enmienda con texto alternativo y la han apoyado, como la propia EH Bildu.

Estas no son las únicas leyes problemáticas para el PNV. Cuando el ministro Bolaños presentó el plan normativo anual para 2022, los jeltzales ya resoplaban en sus despachos temiéndose arduas negociaciones y planteamientos recentralizadores en salud, servicios sociales y otras materias. También ha sobrevolado la Ley de Cooperación al Desarrollo.

AHORA, EL SAHARA

El PNV ha mantenido una posición de lealtad a la hora de respaldar el envío de armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, pero ahora habrá que bajar al detalle de las medidas económicas para superar la crisis en el Estado. Y se ha abierto otro frente a cuenta del cambio de posición del Gobierno español sobre el Sahara.

Da la sensación de que Sánchez ha querido apaciguar a sus vecinos del sur en plena guerra europea, apoyando ahora la apuesta de Marruecos por un régimen autonómico. Es un régimen que ni siquiera está claro que vaya a garantizar y, de todos modos, el PNV apela a la decisión del Sahara y a cumplir las resoluciones internacionales.

EL INGRESO MÍNIMO VITAL AVANZA

El Gobierno vasco dará un paso este martes para hacer efectiva en los próximos días la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi informará este martes al Consejo de Gobierno sobre esta transferencia, firmada la semana pasada con el Ejecutivo español. Así lo explican fuentes de la consejería a este periódico.

Es el paso previo a la publicación del traspaso en el Boletín Oficial del País Vasco. También se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Es algo que sucederá en los próximos días y, con ello, el traspaso será ya efectivo y los ciudadanos que soliciten la ayuda sabrán que el proceso comienza y termina en Lanbide, que se encargará de aprobar el pago de esta prestación social, el reintegro de cantidades indebidas o la representación en juicio, entre otras funciones.

No habrá un periodo transitorio de meses como sucedió con el traspaso de las prisiones. Esta transferencia era clave para la relación entre Sánchez y el PNV, que avisó de que rompería con el presidente español si incumplía su acuerdo.