Piden la comparecencia de Sánchez por su "cambio de posición" respecto al Sahara

Varios grupos políticos van a registrar este lunes una petición de comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del cambio de posición del Ejecutivo respecto al Sahara Occidental.



EH Bildu, ERC, CUP, BNG, PNV, Junts, Pdecat, Más País, Compromis, Nueva Canarias y Coalición Canaria pedirán la comparecencia de Sánchez tras pasar España de la posición de neutralidad que ha mantenido durante 46 años respecto al Sahara Occidental a un respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007.





?? @andoniortuzar: "No compartimos el cambio de posición del Gobierno español sobre el #Sáhara, @eajpnv no va a dar su apoyo a esa decisión. No es momento de innovar, sino de cumplir la legalidad internacional". pic.twitter.com/23cKUolcdH