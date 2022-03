Yolanda Díaz ya tiene listo el "proceso de escucha" para su candidatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya está en posición de salida de cara al "proceso de escucha" que quiere llevar a cabo como paso previo antes de promover una eventual candidatura electoral a la izquierda del PSOE, y que integraría a Podemos. En cuanto su agenda se lo permita, dado que ahora está centrada en la gestión de las consecuencias de la crisis, arrancará esta iniciativa que ya está diseñada, que será "versátil" y que, con distintos formatos, consistirá básicamente en escuchar y recoger ideas de cara a su proyecto. En cualquier caso, se prevé que este proceso se inicie en la primavera.

Díaz avanzó la semana pasada que afronta con "mucha ilusión" esta fase de consulta. La misma durará unos seis meses, de modo que, al menos en teoría, llegaría a tiempo de un eventual adelanto de las elecciones generales para hacerlas coincidir con las andaluzas de otoño.

Pese a ello, la vicepresidenta sigue afirmando que aún no ha decidido si será candidata a las próximas generales, e insiste en que la plataforma que pretende poner en marcha "no es un proyecto político" en el sentido tradicional. Adelantó que, en cuanto culmine ese medio año de escucha, tomará una decisión y la comunicará. "Lo que he decidido es empezar el proceso de escucha, pero he dicho que no soy un proyecto político", insistió.

Sí defendió que esa plataforma amplia y transversal busca reducir la "brecha" entre la política y la sociedad, por lo que los colectivos serán los protagonistas, no ella, en el inminente proceso de escucha con la intención de recoger sus propuestas. La distancia entre la ciudadanía y la política tiene que ser reducida con el protagonismo de la sociedad española, apostilló.

Yolanda Díaz también subrayó que se identifica con la confluencia liderada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, y reivindicó un enfoque político dirigido hacia las "pequeñas cosas" para cambiar la vida de la gente. /