Gorrotxategi espera lograr un acuerdo educativo pero ve temas aún por cerrar

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que todavía falta "limar cuestiones y darle una forma coherente" a los elementos introducidos en el borrador de las bases del acuerdo sobre el futuro sistema educativo vasco, pero cree que habrá acuerdo "a cuatro", entre PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu.

En una entrevista a Radio Euskadi, ha afirmado que los cuatro partidos "queremos estar" en el pacto educativo "por lo que supone y porque creemos sincera y realmente que necesitamos un pacto de país en torno a la cuestión de la educación". "Y el hecho de poder estampar nuestra firma en ese acuerdo es acuerdo implica ver reconocidas algunas de nuestras reivindicaciones fundamentales en esta materia, por lo que las cuatro formaciones queremos estar en ese pacto", ha reiterado.

Elkarrekin Podemos-IU alcanzó el pasado miércoles un preacuerdo con PNV y PSE-EE por el que se suma al documento en el trabaja el Parlamento Vasco de cara a lograr un nueva Ley de Educación al considerar que se han admitido sus demandas en favor de la escuela pública y en contra la segregación.

En cuanto a las discrepancias, Gorrotxategi ha recordado que para Elkarrekin Podemos-IU el euskera "no es el eje de la discordia". "Es un elemento importante, que también está ofreciendo dificultades de acuerdo, que haya resistencias, pero hay otras cuestiones que son para nosotros más relevantes y que también han sido dignas de muchisimo debate y de recesos para pensarlo y de volver con otro talante a abordar el mismo tema", ha indicado.

Tras precisar que, ahora mismo, lo que tiene su formación es un "preacuerdo sobre materias concretas", que van "perfeccionando día tras día y minuto a minuto e incluyendo otras materias en este ambiente de consenso", Gorrotxategi ha indicado que, "lo que falta todavía, aparte de limar algunas cuestiones, es darle una forma coherente a todos los elementos que han sido introducidos".

En esta operación, ha dicho, quedarán cuestiones para resolver que "no son menores". "No son las más preocupantes, pero tampoco son menores, y hasta que termine realmente todo ese proceso, todavía hay que ser cautas", ha precisado.

Según ha dicho, su "intuición política" le dice que habrá a acuerdo a cuatro. "No sé si es mi intuición política o mi deseo después de tantísimas horas de trabajo y de responsabilidad, no solamente por ver compensado un esfuerzo colectivo de mucho tiempo, sino de conseguir ese acuerdo", ha reconocido, para añadir que, "se por responsabilidad, sea por deseo, sea por intuición propiamente dicha, yo diría que sí", ha reiterado respecto a la posibilidad que que finalmente haya acuerdo sobre la futura ley educativa entre PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu.

Gorrotxategi ha apuntado que el "grave problema" que tiene el sistema educativo vasco es la "segregación", que viene en parte dada por "una dualidad del sistema educativo que se reparte al 50% entre escuela concertada y escuela pública", lo que genera "una sobre oferta que, a su vez, produce segregación". Por ello, ha dicho que, "para evitar la segregación y también por una cuestión de ideología", es esencial fortalecer el papel de la escuela pública en este pacto educativo.

Tras asegurar que en su formación son conscientes de que las 80 medidas que han presentado al borrador "no van a poder ser implementadas" en el pacto, ha dicho que lo que les ha guiado ha sido establecer un marco de actuación tanto para la ley como para las políticas educativas que lleva a cabo del Departamento de Educación que "marque un camino que favorezca la fortaleza de la escuela pública".



HUELGA EN EDUCACIÓN

En cuanto a la huelga convocada para el próximo 25 de marzo por ELA, LAB, STEILAS y CCOO para denunciar que el borrador de la ley de Educación no recoge las reivindicaciones de la plantilla, Gorrotxategi ha señalado que los sindicatos han hecho un llamamiento a la huelga basándose en "la no participación que sienten que han tenido en el proceso y en el borrador de la ponencia, con el que desde Elkarrekin Podemos-IU también fueron "muy críticos en su día", pero que, ahora, trabajan para que sea "superado amplísimamente" y para que lo que quede en el texto final de la ponencia "no tenga mucho que ver con aquel borrador".

Por ello, espera que las modificaciones introducidas, entre ellas que "el pacto, si conseguimos hacerlo, contenga un desarrollo programático concreto, satisfagan a los sindicatos y no se vean obligados a llevar a cabo sus movilizaciones".

En cualquier caso, ha mostrado su "máximo respecto" a la acción sindical porque "cada uno tiene que luchar por lo que defiende en sus ámbitos de actuación". "El nuestro es en el Parlamento, y nuestra responsabilidad y obligación es conseguir el mejor acuerdo", ha apuntado, para señalar que las reivindicaciones de los sindicatos "son compartidas" por su grupo parlamentario, que también ha pedido una participación "efectiva y real" de los agentes educativos y que exista "un pacto contra la segregación y el fortalecimiento de la escuela pública".

"Las reivindicaciones son compartidas, pero me gustaría que el acuerdo satisfaga a la mayor gente posible, también a los agentes sindicales, pero nosotros somos un partido político que nos toca dejar a un lado nuestras aspiraciones máximas e ir a incidir lo máximo posible en este acuerdo que va a marcar el marco de actuación de la futura ley y de las futuras políticas educativas", ha subrayado.



Sentencia del TC

En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara que los acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco de 13 de agosto y de 8 de septiembre de 2020, relativos a la denominación del Grupo Mixto y a los órdenes del día e intervenciones parlamentarias de este grupo, en el que está integrada la representante de Vox, "han vulnerado el derecho de participación política" de dicha formación, Gorrotxategi ha señalado que el reglamento de la Cámara vasca "ofrecía dos interpretaciones, la mesa decidió interpretarla de una manera, y, lógicamente, a Vox le interesaba la otra interpretación".

Según ha subrayado, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional "ha admitido la petición de Vox, pero con cuatro abstenciones que coinciden exactamente con los magistrados progresistas". "Lo que toca ahora es respetar la decisión del Tribunal Constitucional y atribuirle el nombre que pretendía Vox", ha indicado, para recordar que con su recurso, Vox pretendía también "obtener recursos personales, materiales, de infraestructura y de dinero, y no se le ha concedido su pretensión".



Precio de la energía

En otro orden de cosas, Gorrotategi se ha referido a la propuesta de su grupo de crear una ponencia en el Parlamento para estudiar las consecuencias de las subida del precio de la energía, y, en ese sentido, ha recordado que entre las competencias del Gobierno vasco está "crear una empresa pública de energía".

"Sabemos que no es el remedio mágico y su creación hoy no va a suponer que mañana los precios de la energía bajen drásticamente, pero es una primera piedra para hacer una apuesta decidida y pública por las energías renovables y para poder competir en el mercado con el oligopolio energético que, como consecuencia, tenga, entre otras cosas, permitir la bajada de la factura de la luz y hacer políticas públicas que consigan abaratar la factura a colectivos vulnerables", ha concluido.