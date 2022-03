El Parlamento Vasco condena la invasión de Ucrania con discrepancias entre los grupos

El Parlamento Vasco ha condenado la invasión de Ucrania sin la unanimidad de los grupos tras un debate en el que se han evidenciado las discrepancias entre los partidos, que han rechazado mayoritariamente crear una comisión de estudio para analizar medidas dirigidas a hacer frente a las consecuencias de la guerra.

El debate ha llegado a la Cámara de la mano de PP+Cs y de EH Bildu a través de dos iniciativas que se han discutido de forma conjunta.

Ha salido adelante una enmienda transada entre PP+Cs, PNV y PSE-EE, en la que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se han abstenido y Vox ha apoyado, en la que se denuncia y condena sin paliativos la invasión de Ucrania por parte de Rusia y se insta a la Unión Europea a que refuerce las sanciones económicas a Rusia.

También se solicita que se investiguen todos los crímenes de guerra y se respalden las actuaciones del Gobierno español, la Unión Europea y la OTAN, al tiempo que se expresa la solidaridad con el pueblo ucraniano.

PROPUESTA ALTERNATIVA



No ha salido adelante la propuesta alternativa suscrita por la coalición abertzale y por Elkarrekin Podemos-IU, al contar con el rechazo del resto de grupos, en la que se pedía una comisión especial en el Parlamento para analizar medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias de la guerra, así como la celebración de un pleno monográfico sobre esta materia.

Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena ha considerado que el objetivo de la iniciativa aprobada no es denunciar lo que sucede en Ucrania ni buscar una respuesta unánime. "Seguro que tiene otros intereses", ha asegurado Kortajarena, quien ha acusado a sus firmantes de "decir no al diálogo", mientras que su grupo dice "no a la guerra y no a la OTAN".

La inclusión del apoyo a la OTAN ha sido el motivo alegado por Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) para no respaldar el texto aprobado. "Ustedes han puesto en el centro lo que nos diferencia a posta", ha denunciado dirigiéndose a PP+Cs, después de dejar claro que su grupo "condena sin paliativos la invasión y apoya todos los mecanismos de presión y las sanciones al gobierno y a los oligarcas rusos".

Por su parte, Carmelo Barrio (PP+Cs) ha rechazado estas acusaciones, ha dicho que su intención es lograr el "máximo de denuncia, condena y exigencia", y se ha dirigido a EH Bildu para reprocharle que "si no llega a ese nivel de exigencia la limitación la tienen ustedes", al tiempo que ha recordado a Elkarrekin Podemos-IU que su partido está en el gobierno de un país que pertenece a la OTAN.

Por parte del PNV, Iñaki Aguirre ha considerado que la iniciativa de EH Bildu es "impresentable y de poco gusto porque trata de sacar rédito de una tragedia humana" al llegar tarde, cuando las instituciones llevan semanas trabajando para dar una respuesta a las consecuencias de la guerra. Además ha criticado a los partidos que "siguen con su mantra genérico de no a la guerra y no a la OTAN".

El socialista Txarli Prieto ha lamentado los términos en los que se ha desarrollado el debate y ha mostrado su rechazo a la comisión especial planteada porque la situación exige tomar decisiones "cada día y actuar con decisión y prontitud".

Por último, Vox ha subrayado que es necesaria una "condena común" y ha defendido que "este conflicto no se arregla desde los despachos ni con comisiones especiales".