El Gobierno vasco y Podemos ultiman su diálogo pese a la "sorpresa" por la huelga en Educación

Por el momento, no se ha roto nada. Al menos, con Elkarrekin Podemos-IU. En un día marcado por la convocatoria de una huelga de ELA, LAB, Steilas y CCOO en la educación vasca para el día 25, el grupo de Miren Gorrotxategi ha confirmado este martes a este periódico que las negociaciones sobre el pacto educativo continúan. Nadie vio venir la convocatoria. Esta huelga sorprendió al Gobierno vasco en un clima de optimismo generalizado sobre la negociación del borrador parlamentario, que además es solo un borrador. Y, como suele suceder en estos casos, dio pábulo a que se interpretara que la protesta iba a alejar a los partidos o dinamitar incluso los posibles acuerdos.



El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, no quiso especular con que el objetivo de la huelga sea condicionar el diálogo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se limitó a admitir su "sorpresa" por tres razones: cree que no se puede estar en contra de un texto que todavía no existe, porque es solo un borrador parlamentario y las alegaciones no se votarán hasta el viernes; tampoco es una ley, sino unas bases para redactar un anteproyecto; y no se habla de condiciones laborales, de manera que el Ejecutivo no entiende qué charco se ha podido pisar. Cree que es una huelga "preventiva".





REUNIÓN ESTE MIÉRCOLES: UN ANUNCIO "RELEVANTE"



PROTESTA SINDICAL EN DÍA DE VOTACIÓN

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO

SEGREGACIÓN

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU defiende el valor de este diálogo. Las conversaciones entran en un momento decisivo. Si el Gobierno vasco constataba un clima "positivo",para realizar un anuncio "relevante".Aun así, estas fuentes añaden que las conversaciones no se agotarán hasta el mismísimo viernes. Ese día se votarán las alegaciones de los partidos al borrador parlamentario que recoge aportaciones de cien agentes educativos. Elkarrekin Podemos-IU reivindica que buena parte deNo dejará de dialogar.ELA, LAB, Steilas y CCOO han convocado este martes una jornada de huelga para el día 25 y una manifestación en Bilbao.de este pacto: una de ellas será, y otra, el día 28, cuando el dictamen irá a comisión.Aseguraron que este proceso no está siendo tan participativo como debería, y defendieron una educación pública, euskaldun y propia, además dey privatización en servicios como los comedores., sobre un borrador que recoge aportaciones de los agentes educativos, y que servirá de base al Gobierno para redactar un anteproyecto de ley.Bildarratz dijo que solo participa en el diálogo cuando le piden asistencia en aspectos técnicos, pero puede decir que el clima es "positivo". "Sorprende que haya convocada una huelga ante un texto que se desconoce, porque no existe", dijo, para añadir que los grupos están tratando de alcanzar acuerdos en una actitud "ejemplar". "Si el Parlamento es la representación soberana de la sociedad, si todavía no conocemos ningún texto, si además tampoco se prevé tratar sobre condiciones laborales,", se preguntó.Cree que convocar un paro que vaSin entrar a valorar si hay objetivos políticos tras esta convocatoria, dijo que le extraña que alguien pueda "querer condicionar" al Parlamento. Recordó que el texto no se votará en pleno hasta el 7 de abril, y que no se están sometiendo a debate los derechos laborales del personal educativo, sino que este pacto "habla de otras cuestiones, de la futura educación, del, de que el alumno sea el centro". Defendió también que, antes de redactar ninguna ley, PNV y PSE ya alcanzaron un acuerdo sobre las alegaciones , que da el protagonismo a la, pide compromisos a la red concertada para evitar ladel alumnado vulnerable o migrante, y defiende un modelo plurilingüe con. Se busca un pacto a cuatro. La coincidencia en terminar con la segregación es muy alta. Es algo que piden los convocantes de la huelga, aunque inciden en otros aspectos que pueden generar más fricciones como la lengua y la petición de un modelo euskaldun. En cuanto a la publificación, plantean un aumento de la inversión.Habrá pasos sobre la segregación.que asegure que un determinado porcentaje de alumnos sea absorbido por ciertos colegios, y un pacto por la inclusión para que la concertada asuma alumnos migrantes. PNV y PSE ya plantearon un " procedimiento único de admisión". Hay sintonía con EH Bildu, pese al enredo de las lenguas vehiculares provocado por las interpretaciones del PSE , que huye de la inmersión lingüística a la catalana.