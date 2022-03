EH Bildu valora las bases educativas pero pide al PSE claridad con las lenguas

PNV y PSE tienen de margen hasta el viernes de la próxima semana para intentar que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU formen parte del consenso sobre la futura Ley de Educación. Y, de momento, hay coincidencias importantes, por ejemplo, en propuestas como garantizar el fin de la segregación en la red concertada, fijando compromisos a cambio de recibir dinero público. Pero ha surgido un escollo que no guarda relación con el texto de las alegaciones pactadas por PNV y PSE, sino con la interpretación que los socialistas hacen de esas aportaciones.



EH Bildu ha pedido este martes por boca de Pello Otxandiano a los socialistas que expliquen qué quieren decir cuando aseguran que habrá tres lenguas vehiculares en la enseñanza, una cuestión que, tal y como constató la coalición abertzale, no está recogida en las alegaciones pactadas con el PNV. "Es un planteamiento absolutamente regresivo", criticó.



En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Otxandiano situó este punto como la "gran discrepancia" que mantiene ahora mismo EH Bildu con las bases educativas del Parlamento Vasco. En realidad, este punto no está recogido en el acuerdo. PNV y PSE pactaron en sus alegaciones que el párrafo 131 añadiera la siguiente mención: que tanto el euskera como el castellano y un tercer idioma (el inglés) "vehicularán" aprendizajes, lo que no supone que las tres sean lenguas vehiculares, entendidas como idiomas en pie de igualdad.





Pello Otxandiano: «Las enmiendas pactadas entre PSE y PNV no dicen que las tres lenguas sean vehiculares. Esa es una interpretación que hace el PSE y que no sabemos qué quiere decir».



?? Que lo aclaren, porque ese planteamiento supone una gran regresión. pic.twitter.com/6dwG7kbd3E — EH Bildu (@ehbildu) March 8, 2022

, y que los alumnos deberán tener un conocimiento suficiente en esta lengua y en castellano, y conocimientos en inglés, ya en un nivel y en un plano distintos (EH Bildu habla de un perfil B2 en las dos lenguas oficiales). En la actualidad ya hay alumnos que reciben contenidos que se vehiculan en inglés., un concepto que incluso llegó a estar recogido en la nota de prensa sobre el acuerdo, si bien no aparece en las alegaciones. Este empeño del PSE llegó después de unas semanas marcadas por el. Esta rueda de prensa sigue coleando porque podría parecer que el PSE quiere diluir el papel del euskera.en los medios de comunicación y, aunque mantienen la idea de las tres lenguas vehiculares y que se impartirán contenidos en los tres idiomas, no restan valor al euskera "como eje".En el fondo, este debate podría ser meramente semántico.porque solo lo elige el 2,8% de las familias. Se mantiene así la libertad de los centros y se evita una supresión del modelo A que podría generar una militancia a favor del modelo en castellano como en Catalunya, aunque en la práctica la enseñanza ya se imparte de manera abrumadora en modelo D o B.Otxandiano aseguró que el pacto educativo "tiene que ser posible", y diferenció entre el pacto de gobierno PNV-PSE, y un acuerdo educativo en el que tendrían que estar los cuatro partidos que han mostrado voluntad, y donde citó a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Tras mencionar que la gran discrepancia es la alusión a las tres lenguas vehiculares,. Es un planteamiento absolutamente regresivo, muy por detrás de lo que se pactó hace dos años en Madrid con laen referencia al catalán", dijo. Las alegaciones de los partidos se votarán el viernes de la próxima semana. Este texto servirá al Gobierno para redactar el articulado de la ley.