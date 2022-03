El lehendakari deja su impronta en la declaración de la Conferencia de Presidentes

Era el momento de proyectar unidad, y al lehendakari no le costó hacerlo porque el debate fue por los derroteros que esperaba su gobierno. La Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en La Palma y organizada por Pedro Sánchez se saldó, en primer lugar, con una declaración (la Declaración de La Palma), aunque en un principio iba a ser un acuerdo. El matiz tiene su carga política. Fuentes de Lehendakaritza explican a este periódico que Iñigo Urkullu propuso que fuera una declaración porque, aun estando de acuerdo con los contenidos, de esa forma se respeta el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Este dato engarza con la propuesta del lehendakari de cambiar la metodología de la conferencia para que adopte recomendaciones y no acuerdos, aunque ese punto no se abordó.

En cuanto a los contenidos, la declaración expresa su "condena" a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, manifiesta su "unidad" contra esta invasión, y desgrana cuatro ejes. El primero de ellos apuesta por "respaldar al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo" que adoptará medidas para rebajar los precios de la energía. Es clave para la industria vasca y el bolsillo de los ciudadanos. Todas las instituciones respaldarán esta posición. En segundo lugar, se aboga por "impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las administraciones", fondos que "son ahora más importantes si cabe". Se pide dejar al margen "discrepancias partidistas".

El tercer punto plantea gestionar "de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos". "Se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto", dice el texto. Por último, se aboga por "poner en marcha el Plan nacional de respuesta" a la crisis, "abierto y dinámico", y a través del diálogo con las comunidades. El plan va a "intensificar" medidas como las rebajas fiscales para amortiguar el impacto del precio de la energía. Urkullu realizó una "valoración positiva" de este encuentro.

AUSENCIA EN LA CENA DEL REY

Por otro lado, fuentes de Lehendakaritza confirmaron que Iñigo Urkulu no acudió a la cena con el rey español, Felipe VI, porque se incluyó en agenda a última hora.