Ortuzar aprieta a Sánchez con el IMV y pide un nuevo PP sensible con Euskadi

Al PNV le preocupa la situación de inestabilidad en el Estado y que, en este río revuelto, la ganancia se la lleve la ultraderecha de Vox. En un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna Euskadi, el presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, ha lanzado dos mensajes claros este miércoles. Por un lado, ha prevenido al presidente español, Pedro Sánchez, contra la tentación que puede sentir a la hora de convocar un adelanto electoral para el mes de junio, donde "el gran triunfador no sería Sánchez, sino que lo sería Vox. Casi al mismo tiempo, Sánchez volvía a descartar ese adelanto. Al PP, que prepara ya el relevo de Pablo Casado, le reclama que vuelva a ser "un dique de contención" contra la ultraderecha.

Por otro lado, vuelve a ofrecerse a Sánchez para garantizar la estabilidad de la legislatura, pero le pide que cumpla lo pactado y, en ese sentido, espera que en los próximos días llegue la transferencia del Ingreso Mínimo Vital una vez superados "los obstáculos políticos", relacionados con la transferencia íntegra. Ha confesado que vive este traspaso "como un dolor" porque el PNV "ya la ha pagado tres veces": en la prórroga del Estado de alarma, en la Ley del IMV que no le gustaba, y en los Presupuestos. También aludió a los fondos europeos, donde se mostró preocupado por el reparto y aseguró que no se puede perder la oportunidad de transformar la economía cayendo en la trampa de un nuevo Plan E.



FRENTE CON ESCRIVÁ

Ortuzar ha avanzado también que tienen un nuevo frente abierto con el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con motivo de su proyecto para la gestión de los fondos de pensiones. Alerta de que Escrivá quiere que gestionen estos fondos dos EPSV estatales, lo que considera especialmente preocupante para las empresas de Euskadi en un momento en que el Estado no ha querido blindar los convenios vascos. Avisa de que el PNV volverá a insistir con este blindaje.

El jeltzale no ha querido entrar demasiado en la crisis del PP por respeto a su situación y por empatía tras la escisión que sufrió el PNV aunque, cuando se le preguntó si el ascenso de Alberto Núñez Feijóo puede conducir a que las relaciones con su partido mejoren, confió en que un Feijóo moderado pudiera ser más sensible con Euskadi y Catalunya que otros liderazgos "hipercentralistas". Cree "grave" el caso de Isabel Díaz Ayuso y se pregunta cuánto tiempo puede durar en la presidencia madrileña si se demuestra lo sucedido. No descarta una salida en diferido.



EL "DIAPASÓN" DE ANDUEZA

Por otro lado, sobre la relación con el nuevo líder del PSE, Eneko Andueza, ha revelado que el martes habló con él y que la relación es mejor "por dentro" de lo que puede parecer por fuera. Encuadró su desmarque del borrador de la Ley de Educación o la polémica sobre la reforma laboral en que necesita marcar perfil ahora que el PSE ha llegado a la conclusión de que la política vasca empieza a "ser cosa de dos: PNV y EH Bildu".

"Eso le lleva a marcar una posición comunicativa con más énfasis que en la época anterior. Tiene que ajustar un poco el diapasón porque le está yendo el diapasón un poco alto".

Sobre el estatus, opinó que los partidos de la oposición y el propio PSE no creen que sea la coyuntura propicia para abordarlo, pero recordó que el Estatuto se ha quedado viejo, y que le faltan las menciones a Europa y las políticas sociales.