Pedro Sánchez apremia al PP a aclarar las dudas sobre la corrupción en Madrid

Pedro Sánchez aprovechó la crisis del PP para instar a aclarar las incógnitas sobre "irregularidades y corrupción" en la Comunidad de Madrid, en alusión a los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso y la comisiones percibidas. El presidente español evitó hurgar en la guerra personalista abierta en la formación conservadora más allá de llamar a poner en práctica una oposición responsable. "Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer ahora: no me voy a inmiscuir en ninguna situación de ningún partido político. El Gobierno está en lo que está, que es en superar la pandemia, en consolidar la recuperación económica, en seguir creando empleo, en hacer las transformaciones, en gestionar los fondos europeos para que cuando termine la legislatura, en 2023, tengamos un país mejor", valoró tras reunirse en La Moncloa con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

"Por tanto, nada que decir sobre la crisis interna del principal partido de la oposición. ¿Qué es lo que yo creo? Que España necesita estabilidad. Y la estabilidad no solo la aporta el Gobierno de España, la aporta también el principal partido de la oposición. En ese sentido, espero que resuelvan cuanto antes esta crisis, por su bien pero también por el bien de todos, por el bien de la democracia española", argumentó el líder del PSOE, que se centró en el fondo del asunto que ha destapado toda esta batalla en el seno de los populares. "Lo que quiero es que resuelvan las acusaciones cruzadas de irregularidades y corrupción que parece que se han podido sustanciar en el PP y en algunas de las administraciones que están gobernando. Es lo que yo le pido como presidente y como ciudadano", sentenció Sánchez.

contratos bajo sospecha



A la luz ha salido cómo el entorno Ayuso se ha beneficiado de, al menos, 23 contratos de la Comunidad. Según el diario digital El Plural, el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso ha sido el que más adjudicaciones ha logrado, con los 18 acuerdos que logró la empresa en la que trabaja, Artesolar Iluminaciones S.L.. 11 de ellos fueron ofrecidos por la Consejería de Sanidad para el Hospital Ramón y Cajal y uno para La Paz, además de otros cuatro contratos para el Canal de Isabel II y uno para el suministro de luminarias en Alcobendas. El hermano de Ayuso obtuvo dinero público tras iluminar pasos de cebras de algunos municipios de la región. No ha sido el único miembro del entorno de la lideresa que ha logrado contratos con el Gobierno madrileño. Por ejemplo, Prhoinsa S.A, la empresa en la que trabaja su excuñada, recibió 925.000 euros a dedo tras el suministro de 25 ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.