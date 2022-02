El PSE zanja la polémica con el PNV por la ley de Educación

Al margen de la tensión pública que ha podido proyectar estos días el desmarque del PSE de la Ley de Educación, esta polémica se está encauzando a través del diálogo. Tras una semana marcada por sus críticas, el propio secretario general del PSE, Eneko Andueza, confirmó ayer domingo que los socialistas y los jeltzales han iniciado conversaciones con el objetivo de presentar de manera conjunta sus aportaciones al borrador parlamentario, con la fecha límite del 4 de marzo. Se trata de evitar la escenificación de un divorcio que nadie quiere porque este asunto está recogido en su acuerdo de coalición para el Gobierno vasco. Andueza no tiene intención de renunciar a marcar perfil ante el PNV en sus declaraciones públicas, un estilo que ha venido para quedarse en el PSE tras el relevo de Idoia Mendia y que los socios tendrán que aprender a gestionar. Pero en el fondo no existe un cuestionamiento del pacto. El propio Andueza aclara que no hay ningún punto que revisar en su programa de gobierno y que el Ejecutivo es sólido.

En la práctica, a nivel político y a la espera de que se concrete un acuerdo ya en el plano del debate educativo, parece que esta polémica queda zanjada. A Eneko Andueza le preguntaron en Radio Euskadi por la entrevista que concedió a este periódico el portavoz del Gobierno vasco, en la que Bingen Zupiria aseguraba que no existe ninguna crisis en el Ejecutivo y que solo hace falta engrasar las relaciones tras los cambios en el PSE. "Efectivamente, claro que no hay crisis, como tampoco creo que haya crisis en el seno de los acuerdos alcanzados entre ambos partidos, porque esos consensos gozan de muy buena salud. No me cansaré de repetirlo. Gozan de muy buena salud. Lo cual no obsta para que, en algunos momentos, cada partido tenga que decir con honestidad lo que piensa", aclaró.

Ese fue el mensaje de fondo aunque, al comienzo de su respuesta, Andueza volvió a hacer gala del estilo que ha provocado ya algunas fricciones con el PNV: cuando se le habló de engrasar el pacto tomando las declaraciones de Zupiria a este periódico, aseguró que prefiere "cocinar con poco aceite" porque ya supera los 40 años de edad, y dijo que "es mejor ser sinceros y decir lo que se piensa; el PSE no está haciendo nada que no deba hacer". "Podremos engrasar, pero no vamos a dejar de ser el PSE", zanjó.

En las últimas horas se han producido movimientos como los mensajes del lehendakari Urkullu a Andueza para mejorar la coordinación. El asunto entra en vías de solución sobre cuatro ejes que se comparten, pero que el PSE quiere mencionar de manera quizás más explícita como la apuesta por la red pública, el plurilingüismo (un concepto que utiliza el PSE y que quiere poner en valor para que no aparezcan solamente menciones al euskera), la autonomía de los centros para que puedan actuar en función de su realidad sociolingüística, y los criterios de evaluación del rendimiento.

el diálogo



Cuando el presidente de la ponencia de Educación del Parlamento, el jeltzale Gorka Álvarez, presentó el borrador que recoge las aportaciones de los agentes educativos, se hizo la lectura de que había bases para el consenso entre PNV, EH Bildu y PSE. Pero los socialistas se desmarcaron unos días después e incluso pidieron prorrogar el plazo de las enmiendas, lo que parecía proyectar que se había producido alguna descoordinación en un momento marcado también por los cambios en el PSE. Pero Andueza atribuye lo sucedido a que el borrador fue "unilateral". Toda esta polémica ha terminado proyectando en algunos medios que los socialistas tienen capacidad para condicionar el debate, lo que al PSE le sirve para apaciguar las voces internas y externas que tratan de minimizar la aportación de su partido en el Gobierno vasco como si se limitara a hacer seguidismo del PNV y no obtuviera tantos réditos en las elecciones. Esta controversia, además, se ha producido a algo más de un año de distancia de las elecciones municipales y forales.

Andueza confirmó que hay avances y que existe comunicación tanto desde la consejería de Bildarratz como con los partidos. Cuando se le preguntó si revisaría algo del pacto de gobierno, dijo que no, e incluso opinó que será fácil reeditar el acuerdo tras unas elecciones.

"Claro que no hay crisis en el Gobierno, como tampoco creo que la haya entre ambos partidos"