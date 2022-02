"Mi regreso no pasa por una solución personal"

Carles Puigdemont advirtió ayer miércoles de que su regreso a Catalunya, así como la del resto de dirigentes soberanistas exiliados, pasa "por una solución política y no personal". Así lo transmitió al presentar la acción emprendida por el Consell per la República (CxRep) que encabeza, que ha empezado a crear una red de representantes en todo el mundo que "complemente y no sustituya" la acción exterior del Govern. "Nunca hemos buscado salidas personales. Nuestro objetivo no era ver si podemos regresar a nuestra casa, y sí revertir las situaciones políticas que nos forzaron al exilio. Esto no ha pasado", lamentó el expresident.

Puigdemont reclamó que no se busquen "atajos" ni se intenten acuerdos con el Gobierno español que les permita sacarse de encima una incomodidad evidente. El líder de Junts avisó de que una victoria ante la justicia europea tampoco les garantiza poder retornar porque el Estado podría no acatar las resoluciones europeas. Los representantes en el exterior del Consell se dedicarán "a llamar a puertas, a buscar alianzas y el reconocimiento de la causa catalana y a explicar el conflicto abierto con el Estado".