Ayuso pide a Génova que no aplace "el congreso de marras"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamó ayer martes que "no se siga retrasando" el congreso "de marras" del PP de Madrid tras el resultado de las elecciones de Castilla y León. Por otra parte, y sobre pactos de gobernabilidad, Ayuso invitó a su partido a "mirar" con otras fuerzas "lo que nos une", y a "que no importe lo que opine la izquierda de nuestros pactos", en alusión a Vox.

De esta manera, la dirigente popular redobla su batalla para que este cónclave se celebre cuanto antes y pueda coger las riendas de la federación del PP en Madrid.

En un desayuno informativo en Madrid, Ayuso subrayó que ella ha estado "siempre donde se me ha pedido", al tiempo que volvió a reclamar que tenga lugar "pronto" el cónclave del partido en Madrid, aunque dice que no va a "presionar" constantemente para ello.

"No es una cuestión de que se adelante nada, sino de que no se siga retrasando la voz de los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare", argumentó la presidenta madrileña.

génova lo quiere en junio



Asimismo, Isabel Díaz Ayuso tildó de "congreso de marras" el conflicto con la dirección nacional del PP por la celebración del cónclave autonómico, que Génova emplaza a junio pero la presidenta madrileña quiere que sea cuanto antes.

Por su parte, la Ejecutiva de Pablo Casado niega que las elecciones en Castilla y León hayan reforzado a Ayuso, en detrimento del líder de la formación, e insiste en que no hay novedad sobre la fecha del congreso autonómico.

La intención del adelanto del cónclave, comentó Ayuso, es que el partido se pondrá "pronto" a la disposición de Casado "porque esta es su casa, su circunscripción" electoral. "Mi propuesta no va a ser presionar en nada ni pedir nada, sino dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados y ponerse a disposición del presidente Pablo Casado", añadió la presidenta regional.

En esta línea, rechazó que su postura sea "en contra" del líder de su partido, sino siempre "a favor del Partido Popular".

Respecto a la dinámica en las últimas convocatorias electorales, Ayuso expresó que lo que quiere la ciudadanía es que "desde Castilla y León y desde el conjunto de España" el PP "tome de manera urgente las riendas" del país. "Tan importante es el Gobierno de la nación como el papel que tiene Madrid en España", añadió la presidenta regional, y remarcó que hará "lo imposible por consolidar el proyecto que de izquierda a derecha ha unido a la sociedad madrileña en torno a la libertad, un modelo en el que toda España mira".

Por todo ello, Díaz Ayuso cree que "los españoles no nos perdonarían no estar centrados en esto y solamente en esto", porque "España no soportaría otro lustro sanchista".

"blindarse" frente al 'sanchismo'



Sobre los resultados que arrojaron los comicios del pasado domingo, la dirigente del PP celebró que Castilla y León se haya "blindado frente al proyecto sanchista", ya que "la factura" de un Gobierno de PSOE y de Podemos "sale muy cara".

Por ello, Ayuso reclamó un proyecto "basado en la suma de intereses frente a un proyecto totalitario" y que "no importe lo que opine la izquierda frente a nuestros pactos", en alusión a Vox, aunque sin mencionarlo.

Así las cosas, todo apunta a que la tregua temporal entre Ayuso y la Ejecutiva estatal de su partido ya ha concluido y la presidenta madrileña volverá a insistir a Casado sobre la conveniencia de convocar ya el cónclave regional.

"No ponerse nerviosos". Por su parte, en Génova contestaron de inmediato a la presidenta madrileña y le reclamaron paciencia de cara a fijar la fecha de la cumbre. Así, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, pidió a Isabel Díaz Ayuso tratar los "temas internos" relativos al congreso del PP de Madrid dentro del partido y no "ponerse nerviosos", porque la dirección del partido sabe cuándo se "tiene que realizar" ese cónclave y sigue el calendario aprobado por la Junta Directiva del PP.