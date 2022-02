Aragonés no ve "demasiado útil" la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que "ahora mismo" no asistirá a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 25 de febrero en La Palma.

En una entrevista de TV3, ha criticado que el orden del día de este encuentro es "lo mismo de siempre" y que no hay ningún punto de acuerdo, ya que considera que solo se limitará a valorar la situación de la pandemia y de los fondos europeos.

Según él, tal y como está ahora mismo el orden del día de la Conferencia, la reunión se basará en que haya una intervención de un ministro o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después cada presidente autonómico tenga cinco minutos: "Esto no es gobernanza federal y ni tan solo autonómica".



Cinco minutos y pendiente del cronómetro

"Ir allí para hablar cinco minutos pendiente del cronómetro y que no haya ningún punto de acuerdo no es demasiado útil", ha añadido, y ha recriminado que no se haya incluido el fondo Covid como había pedido la Generalitat en las reuniones previas.

Así, cree que el encuentro servirá solo para hacer un acto de apoyo a los ciudadanos de La Palma, que ve relevante, pero ha asegurado que ya ha expresado su solidaridad y lo seguirá haciendo: "Pero más allá de encontrarse y hacer una foto, las cosas se tienen que trabajar y hacer propuestas de acuerdo".