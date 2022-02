Sánchez evita comprometerse con la mayoría de investidura y apela a "todos"

El Gobierno español ha dejado claro que no ve razones para hacer autocrítica, pese al estrambótico pleno que ratificó por pura suerte la reforma laboral el pasado jueves. A la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se le ha preguntado este martes de manera insistente si no cree que ha quedado demostrado que no existen mayorías alternativas y que Moncloa está abocada a contar con sus socios de investidura, PNV y ERC, en vista de que ha pinchado su plan con UPN. Pero Rodríguez siguió presentando lo ocurrido el jueves como un "mérito", como una muestra de la capacidad de Sánchez para ensanchar acuerdos pese a su situación de minoría. Por ello, siguió apelando a "todos" los grupos para afrontar esta segunda mitad de la legislatura.



Solo el tiempo dirá si lo hace porque, efectivamente, no renuncia a articular mayorías alternativas con C's y recurrir a la geometría variable, o si es una forma de esquivar la autocrítica y cualquier señal de debilidad sobre lo sucedido el jueves, aunque en el fondo tenga muy pocas ganas de repetirlo. Las elecciones en Castilla y León también pueden influir. Las declaraciones de Rodríguez, además, forman parte del argumentario que ya desgranó el lunes el ministro Bolaños.



Cuando se le preguntó qué está haciendo el Gobierno español para recuperar la mayoría de investidura y si se va a centrar en ella y no en la geometría variable, respondió presentando lo sucedido el jueves como una virtud: "Es una seña de identidad de este Gobierno que, ante su minoría parlamentaria, ha sido capaz de adoptar acuerdos pese a todas las dificultades. Ha logrado grandes consensos no solo en el ámbito político, sino también en el social. Esa sigue siendo la hoja de ruta del Gobierno. Para eso, convocamos a todas las fuerzas en esta segunda mitad de la legislatura".



Por segunda vez se le insistió en si ha quedado probado que no existe mayoría alternativa a la de investidura: "Insisto en que esta minoría implica que es más meritorio el trabajo realizado. Lo relevante para el Gobierno es esto".





UNIDAS PODEMOS VE UNA "RULETA RUSA"

?? Entrevista a @AITOR_ESTEBAN en @LaHoraTVE: "A partir de ahora el Gobierno español va a tener que esforzarse en llegar a acuerdos sabiendo que hay cosas que son posibles y otras que no lo son".



??"La coalición ´Frankenstein´ fue la de la #ReformaLaboral; por ahí no hay camino" pic.twitter.com/r2SJzayBkl — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) February 8, 2022

EL PNV PIDE UN ESFUERZO CON LOS SOCIOS

Esta es una opinión muy distinta a la de sus socios en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, preocupados por un viraje a la derecha que puede complicar la aprobación de las leyes sociales. El líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso,Avisó de que la votación del jueves, con el desmarque de UPN aunque su voto parecía amarrado,El portavoz del PNV en el Congreso,Espera acordar la Ley Audiovisual, enmendada a la totalidad por su grupo, y se mostró alerta ante las leyes de vivienda, deporte, salud y servicios sociales. Pidió que salgan "con el consenso de quienes apoyaron" la investidura.