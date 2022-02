El PNV dice que pese a las fricciones por la reforma laboral, el pacto con el PSE es sólido

Bilbao – El PNV reconoció ayer que la reforma laboral ha podido provocar "roces y fricciones" con el PSE, pero defendió que el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones en Euskadi es "sólido". En declaraciones a Radio Euskadi, la parlamentaria jeltzale Leixuri Arrizabalaga calificó de "berlanguiano" la convalidación del decreto sobre la reforma laboral del pasado jueves en el Congreso, gracias al error de un representante del PP –el PNV votó en contra–. Tras recordar que la votación era "muy ajustada" y advertir de que todo el mundo se puede equivocar a la hora de votar, dijo desconocer si los recursos judiciales del PP "tendrán recorrido".

"No sabría decir si esto significa que se gestan nuevas alianzas o no, pero muchos de los votos previstos no eran de apoyo al decreto sino de reacción al voto de unos y otros", expresó la diputada, al tiempo que se mostró muy satisfecha con "cómo ha trabajado este asunto el PNV, de forma muy seria".

Por otro lado, manifestó que la formación jeltzale ya había avisado de su postura al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y que la prevalencia de los convenios autonómicos era una "irrenunciable condición" para apoyar la reforma. "Esto lo sabía el Gobierno español hace meses y hemos sido claros y honestos", insistió. Advirtió de que el PNV seguirá en el futuro intentado que esta cuestión se pueda "implementar en futuras reformas".

Respecto a cómo puede afectar lo acontecido a la coalición de gobierno en las instituciones de Euskadi entre PNV y PSE, incluyendo el Gobierno vasco, Arrizabalaga dijo que "a veces pasan estas cosas y hay fricciones y roces", pero subrayó que existe "un acuerdo previo sólido" entre ambas formaciones.

Oportunidad perdida En la resaca de la rocambolesca sesión plenaria del jueves, el PSE expresó por su parte una posición crítica hacia el voto negativo del PNV y también de EH Bildu. Así, la parlamentaria socialista Gloria Sánchez acusó a ambas formaciones de "plegarse a los intereses de ELA, en lugar de atender a los intereses de los trabajadores vascos" con su posicionamiento contrario a la reforma laboral.

También en Radio Euskadi, sostuvo que el PNV tendrá que explicar su voto, ya que "no ha estado en la defensa de los derechos de los trabajadores de Euskadi", al igual que sucedió con EH Bildu. Por ello, les acusó de defender "postulados nacionalistas, plegándose a los intereses y a lo que les pedían desde ELA en lugar de atender a los intereses de los trabajadores vascos".

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova se pronunció asimismo al respecto y consideró que se ha perdido "una oportunidad única e irrepetible de hacer una reforma laboral progresista", ocasión que, a su juicio, no se va a recuperar "jamás". Lamentó por ello que "nos quedamos con el grueso de la reforma del PP sin derogar", motivo por el que su formación votó no.

Podemos. El diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte dijo que su formación está dispuesta a hablar ante "los movimientos" de PNV y EH Bildu para "intentar recomponer la grieta que han generado en el bloque de investidura" con su rechazo a la reforma laboral. Pese a esta mano tendida, criticó que "la actitud no es la de ir en plan kamikaze y unirse con las derechas y la extrema derecha para poner en riesgo la pérdida de los derechos recuperados, que son muy importantes para los trabajadores vascos".