Pagazaurtundua recuerda que "ETA no ha tenido su Nuremberg"

La europarlamentaria de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha recordado, en el homenaje a su hermano Joseba Pagazaurtundua, el que fuera jefe de la policía local de Andoain (Gipuzkoa) asesinado por ETA hace 19 años, que la organización terrorista "no ha tenido su Nuremberg. Y lo necesitan ellos y lo necesitamos todos para dejar atrás de una vez el retorcimiento de las estrategias que siguen utilizando".





Hemos realizado un acto cívico. Al aire libre. En Andoain para honrar a Joxeba y cada víctima. Hemos indicado que ETA no ha tenido su Nüremberg. Lo necesitan para dejar atrás las mentiras cada vez más retorcidas. Lo necesitamos todos.

La familia de Pagazaurtundua le ha rendido a homenaje un año más desde su asesinato por la banda terrorista junto al Ayuntamiento de, en la escultura en su memoria 'El abrazo de Joseba' de Agustín Ibarrola.A la cita han acudido, entre otros, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, la exdirigente de UPyD Rosa Díez, y la familia del también asesinado por ETA Fernando Múgica, de cuyo asesinato se cumplen este domingo 26 años, entre otros.De hecho uno de sus hijos, el abogado Rubén Múgica, también ha intervenido en el acto, lo mismo que el filósofo Fernando Savater. En su intervención, Pagazaurtundua ha defendido que recordar públicamente a su hermano es "una manera de señalar la realidad: que" y que "matándolo aterrorizaban a muchas personas más". "Los asesinatos son la punta del iceberg del terror", ha destacado.En este sentido, ha denunciado que "ahora no matan pero sus líderes, los que manejaron el juego de matar, políticos sin escrúpulos como". "En ocultar el sentido profundo de la persecución meticulosamente programada, inmisericorde, sistemática, de décadas", ha incidido.Pagazaurtundua ha sostenido que "". En este contexto, ha opinado que "cada vez que parece que dan un paso que incluye a las víctimas que provocaron, se descubre que hay un: para sacar a los presos antes de que cumplan la condena, o para que salgan sin colaboración con la justicia". "No condenan el pasado de perseguir a los demás para imponerse", ha subrayado, para incidir, a continuación, en que "ocultan algo terrible", que "amasaron el odio para crear, año tras año, nuevas camadas de asesinos" y "no respetan a las víctimas que provocaron".Pero, a su juicio, "eso es lo que la sociedad puede cambiar, por ellos y por todos". Tras afirmar que "resulta humillante para millones de ciudadanos que no pueden dar crédito a que comprar una respetabilidad impostada sea tan fácil",que no han cumplido todavía".Así, ha afirmado que "abandonar las tretas para evitar los juicios de los jefes de ETA,serían la prueba de que respetan a las víctimas que provocaron" y ha denunciado que "comprar su juego y darnos una palmadita en la espalda fue y es malsano para la democracia".En este contexto, ha pedido a los ciudadanos que actúen "en su entorno contra los trucos y la propaganda, por muy edulcorada que se presente" y que "exijan la condena y la justicia. Y que se haga patente esa verdad que esconden".La europarlamentaria ha lanzado algunas preguntascomo la de "cuántas decenas de miles de reuniones, en miles de locales, con decenas de miles de páginas de actas fueron necesarias para perfeccionar el sistema de terror".También le ha cuestionado sobre "c, colaboradores necesarios para aplicar el sistema del terror" y sobre "cuántos cientos de campañas aprobaron para transmitir eficazmente los discursos de odio, además de los campamentos y tantas otras técnicas, para amasar las mentes de niños y que algunos de ellos se convirtieran en asesinos".Por otro lado, ha lamentado que "el delito de lesa humanidad se introdujo muy tarde en el Código penal español, lo mismo que la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte". "Esto último se aprobó en 2015", ha recordado, y también que "está pendiente el primer juicio a los dirigentes de ETA por lesa humanidad: contra Garikoitz Aspiazu, contra Mikel Carrera, contra Aitzol Iriondo y contra Josu Urrutikoetxea"."Se podría hacer una serie de televisión sobre la ingente utilización de recursos para evitar este juicio que necesitamos todos", ha afirmado. Para Pagazaurtundua, "no hay palabras que sirvan para tapar la necesidad de que esos juicios se celebren para dar a conocer la industria del terror y de la persecución, porque los chavales no lo saben" y porque "ven carteles de presos por terrorismo como si fueran héroes".Además, ha subrayado que "no merecemos menos que la justicia y el respeto" y sí que "no se abran las heridas con sus nuevas tretas, tan retorcidas, en cada capa de blanqueamiento, o de impunidad, con un fondo tan falto de respeto".Finalmente, ha sostenido que "no es cierto que depende de cada relato que el daño causado por ETA fuera injusto o no" y "los casi 400 asesinados sin justicia, los heridos, los que murieron de pena, los extorsionados piden justicia". "Justicia y la condena del pasado deben ser las primeras prioridades de esta fase del posterrorismo", así como "la colaboración con la justicia debe ser una prioridad de los que tuvieron responsabilidad en la persecución", ha finalizado.Por su parte, Múgica ha criticado que el PSOE , "envueltos en la manoseada paz", pretenden "normalizar alianzas con quienes celebraban y aplaudían los asesinatos, y sólo se encogen de hombros cuando pistoleros como David Pla se integran en la dirección de ese vertedero llamado Sortu"."El cáncer de la inanidad se extendió sin control, y ya la izquierda orgánica española exhibe alianzas que sostienen incluso al gobierno de la nación", ha censurado, para incidir en que el Gobienro central "maneja textos con los que reducir las condenas que cumplen los terroristas". Por ello, ha sostenido que hay que ser "la barrera que ponga fin a las intrigas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el cortejo de los criminales, y denunciar cualquier intento de favorecer a los asesinos"., por su parte, ha incidido en la "" en los crímenes de ETA y ha pedido que "se abandonen las ideas criminógenas del separatismo criminal" que defiende la "ruptura" con el resto del Estado español y que "ha llevado a ETA y sus crímenes".Por último, ha sostenido que creer que hay "algo de progresismo" en el crimen y el terrorismo de ETA, así como en esas "ideas que han llevado a él, es una aberración" y, por tanto, hay que buscar la "denuncia pública" de esa "ideología que ha llevado al crimen".