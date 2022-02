Aznar apoya a Casado pero le recrimina su guerra con Ayuso

La campaña electoral en Castilla y León ha comenzado con el pie izquierdo para el PP que, en lugar de aunar fuerzas en torno a Alfonso Fernández Mañueco, ha proyectado una imagen de división interna tras la intervención en Valladolid el pasado fin de semana de José María Aznar, que puso en tela de juicio el liderazgo de Pablo Casado.

Ayer lunes, el expresidente del Gobierno intentó recular y matizó que siempre ha dado su respaldo a Casado. "Le deseo que sea presidente del Gobierno", expresó, aunque a continuación le reclamó que zanje cuanto antes la guerra abierta con el sector de Isabel Díaz Ayuso por el control del PP madrileño.

En una entrevista en Cope, Aznar explicó que su llamada del sábado a "construir, integrar, no fraccionar" en un acto electoral junto Fernández Mañueco apelaba a la unión del voto ante una derecha dividida "en dos o en tres", y que "no tiene sentido" una lectura en clave interna de esas palabras. "Tengo cierto rubor en decirlo por si se considera necesario, yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y deseo que sea presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España", aseguró el exlíder popular.

En cualquier caso, José María Aznar sí se muestra crítico con Casado y su Ejecutiva en lo que se refiere al conflicto con Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid. De esta manera, considera que el choque "no debería haber existido nunca" y reclama que se zanje "cuanto antes" porque lo considera "un asunto menor" que no debe "distraer".

Por su parte, Pablo Casado agradeció a Aznar su apoyo público y recordó que el expresidente del Gobierno español fue una de las personas que participaron en la elaboración de su "proyecto para España" que presentó en la convención del PP el pasado mes de octubre. Así, el líder de los populares quiso zanjar la polvareda levantada y centrarse en la campaña para lograr la reelección de Mañueco.

Ayuso aleja la polémica



Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también fue cuestionada por la intervención de José María Aznar y trató de esquivar la polémica. En esa línea, Ayuso no cree que el expresidente del Gobierno enviara "recaditos" a Casado.

En una entrevista en Antena 3, Díaz Ayuso aseguró que el expresidente no se quiso referir a ella como alternativa a Casado en el mitin de Valladolid, ya que si no la hubiera "mencionado directamente". La dirigente popular añadió que Aznar "no es un florero", sino un político "que "ha unido al centro derecha en las mayores mayorías que ha habido nunca, a más de once millones de españoles".