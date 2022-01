El Govern culpa a Sánchez de su enfrentamiento con Aragón

BILBAO – El choque entre Catalunya y Aragón por el interés en organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 sube de decibelios. Más todavía cuando el presidente aragonés, Javier Lambán, dio plantón a Pere Aragonès al anular unilateralmente la cumbre que tenían fijada para ayer centrada en debatir sobre esta polémica. El Govern responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de haber implosionado el escenario por ser quien prometió, por decisión propia, al dirigente socialista que el evento sería coorganizado al 50% "Hizo una promesa o consideración que no podía hacer en este momento", desveló la consellera de Presidència, Laura Vilagrá, recalcando que la intención única de la Generalitat es liderar el proyecto cediendo a su comunidad vecina la colaboración en algunas pruebas; y añadió que siguen trabajando la propuesta técnica de la candidatura con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y que en pocos meses estará ya configurada.

El enfado en el Govern por el "portazo" del Ejecutivo de Aragón a disertar con Aragonès es mayúsculo. "No lo entendemos. Si hay discrepancias hay que hablarlas. Si Aragón no se siente cómodo cuando decimos que Catalunya debe liderarlo, por las posibilidades, el peso y la marca Barcelona que tiene, en todo caso se habla y se articula en un marco de diálogo", desgranó en RAC-1, precisando que la candidatura catalana "no es excluyente y pretende colaborar con otros territorios". De hecho, el Govern cree que pueden complementarse con Aragón por su orografía y activos, pero que la propuesta que debe valorarse técnicamente y sin entrar a hablar de porcentajes "porque es absurdo". Además, la Generalitat acatará la decisión que los ciudadanos de la veguería del Alto Pirineo-Aran tomen en la consulta que se celebrará sobre esta cuestión, y que deberá tener una "pregunta clara que defina el apoyo o no a esta candidatura".

El propio Aragonès salió a la palestra para afear a Lambán su conducta. "Las diferencias se resuelven dialogando. No haré más grande una polémica que no debería haber existido", defendió el president, dispuesto a "no echar más leña al fuego". "Yo quiero sentarme a hablar y a trabajar en positivo. Si el presidente de Aragón cambia de opinión, seguiremos hablando pero seguiremos firmes en defender que tienen que ser sostenibles, contar con el territorio y basar en criterios técnicos dónde se ubican las pruebas", argumentó el Jefe del Govern, a quien este tema también le ha acarreado desavenencias en el Parlament, principalmente con los comunes, que le aprobaron el Presupuesto, y la CUP, que le posibilitó la investidura.

Pero Lambán no está dispuesto a ceder en sus pretensiones subrayando que Aragón tiene "el mismo rango institucional" que Catalunya por ser ambas "comunidades autónomas", obviando el matiz de ser o no nacionalidad. "Tenemos más argumentos y recursos que ellos en cuanto a eventos deportivos de invierno, la decisión de organizar más o menos pruebas deportivas en una región u otra será técnica y corresponderá al COE", apuntó, justificando su anulación de la cita prevista con Aragonès. Lo hizo, según dijo, tras detectar la "nula voluntad de llegar a acuerdos" en los preparativos del encuentro, la "falta de respeto institucional" porque la Generalitat comunicó que no habría una comparecencia conjunta entre ambos presidentes y por la negativa del Govern a "reconducir" la situación.

Moncloa se pone de perfil Colocado el Gobierno español de perfil, desde Moncloa se urgió a reconducir la tensión. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, animó someramente a "buscar un consenso porque se trata de un evento "muy interesante para todos" y convencida de que esa reunión entre uno y otro dirigente "seguro que se celebrará". "Creo que es el momento de no introducir elementos de distorsión y dejar trabajar a las comunidades autónomas, a ambos presidentes y a todas las personas que están intentando impulsar un proyecto que desde luego es muy atractivo para el país, no solo para las comunidades autónomas", zanjó, pidiendo "discreción".

