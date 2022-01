Otegi dice que sin gente como David Pla no se habría llegado a la paz

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que sin gente como David Pla --exjefe de ETA, recientemente nombrado responsable del Marco de Orientación Estratégica y vicesecretario general tercero de Sortu--, no se habría llegado a la paz, y ha asegurado que, con su nombramiento, la formación abertzale no ha buscado "humillar" a las víctimas de la banda terrorista.

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Otegi se ha referido así a las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo por la incorporación de David Pla a la Dirección de Sortu.

Tras asegurar Otegi que no ha tenido participación directa en ese nombramiento, en la medida en que correspondía a Sortu hacerlo, decisión que ha dicho respetar, ha manifestado que "hoy no sería posible vivir la situación que vivimos sin gente como David Pla". "La paz tampoco habría sido posible o esta parte de la paz tampoco habría sido posible sin el concurso de gente con él", ha insistido.

En esta línea, ha reivindicado también que "hay gente como David (Pla) que ha hecho posible este escenario que vivimos". "Sin él no habría sido posible, sin él y sin otros muchos, e independientemente de la lectura que uno haga sobre su pasado, yo quiero hablar del futuro, que va a ser diferente, porque el presente es diferente, porque en el pasado reciente hubo gente que apostó porque este presente sería diferente y uno de ellos es David Pla", ha enfatizado.

Preguntado por si cree que las víctimas del terrorismo ven a David Pla como un "hombre de paz", Arnaldo Otegi ha respondido que se imagina que no, para añadir que "también hay una labor de determinada prensa, de determinados medios de comunicación, que quieren resaltar determinadas características de David y no hacer hincapié en otras".

"Yo siempre voy a procurar decirles que en ningún caso pienso que este nombramiento ha sido pensado para humillar a nadie, ni para hacer daño a nadie, ni para que nadie se sienta dolido, y no digo que no los puedan estar. Creo que esa no ha sido la intención de Sortu", ha indicado.