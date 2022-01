El PNV redobla la presión a Sánchez y no facilitará sus leyes si no llega el IMV

Cada día que pasa parece más complicado que el PNV se eche atrás en su ultimátum a Pedro Sánchez. Traslada la sensación de que no va de farol y llevará su palabra hasta el final. Tras avisar al presidente español de que le retirarán el apoyo si incumple su acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, los jeltzales han concretado este lunes que no solo puede haber un voto en contra de la reforma laboral porque no blinda los convenios vascos, sino que el PNV tampoco tendrá una actitud colaborativa ante decretos y leyes que penden de un hilo y donde el Gobierno español necesita votos.



El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, avisó de que no colaborarán en "ningún tema" si no se materializa la transferencia "rápido", en las próximas semanas. No llegó a poner un plazo en Euskadi Irratia, aunque sí deseó a preguntas del medio de comunicación que pudiera llegar en febrero. El traspaso tendría que haberse cerrado en octubre de 2020.





?? @AITOR_ESTEBAN-ek, @faktoriaEITB-n, Bizitzeko Gutxieneko Diru-Sarreraren transferentziaren atzerapena kritikatu du: "Aurrekontua eztabaidatu zanean dana zehaztu genduan".



??? "Arin burutzen ez bada, edozein gaitan @eajpnv-k ez dau laguntzarik emongo" pic.twitter.com/9O3JZmDIvX — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) January 24, 2022

LOS GOBIERNOS CRUZAN DOCUMENTOS

LAS LEYES EN EL ALAMBRE

¿LA VÍA DE CIUDADANOS?

Eltrató de nuevo de mostrar talante y quitarse la presión asegurando que el IMV estáy que espera alcanzar "un acuerdo en las próximas semanas", según dijo la ministra de Política Territorial,, en Radio Nacional de España. Confirmó que existe un cruce de documentos y voluntad. No obstante,Desde el entorno de Isabel Rodríguez , de hecho, rechazaron poner un plazo a la transferencia y aclararon que la alusión de la ministra a las próximas semanas sería solo una manera de expresarse. Pidieron quedarse con la idea de que hay voluntad política y que son loslos que retrasan el acuerdo.El ministerio sí aclara que, tal y como adelantó la consejera Olatz Garamendi en la entrevista concedida a este periódico, la conversación que tuvieron ambas fue decisiva para zanjar queLa consejería de Garamendi añade que no hay mayores novedades. Tras esa conversación, el Gobierno vasco realizó cuatro o cinco sugerencias y correciones al Ministerio y aún no ha quedado oficialmente cerrada la negociación.En este contexto, el PNV redobla la presión y avisa de que la ruptura del acuerdo sobre el IMV supondrá una retirada del apoyo en decretos y leyes que el Gobierno español tenga en cartera y no convenzan del todo a los jeltzales. No sería una buena noticia para Sánchez, en la medida en que algunos de ellos están en el aire y no suele ir sobrado de apoyos, pese a la imagen de euforia que proyectó tras sacar adelante sus Presupuestos con 188 votos. El PNV, por ejemplo, ya ha puestoEsteban mostró su "preocupación" por varias de ellas.En concreto, el PNV recela de las leyes para lade servicios en todo el Estado. Pero las posiciones están ya abiertamente enfrentadas en ladel Ejecutivo vasco para preservar las competencias vascas y el modelo de gobernanza de EITB. También hay fricciones en. "Haremos esfuerzos para reconducirlas", dijo Esteban, aunque pidió esfuerzos por todas las partes y se temió que Podemos y PSOE quieran sacar adelante su programa "sin contar con el resto".No habrá una ofensiva sistemática del PNV que se lleve por delante las leyes sin mirar su contenido, porque sería absurdo tumbar iniciativas que recojan sus aspiraciones. También está por ver qué puede ocurrir en decretos sensibles sobre el coronavirus, como el. El lehendakari Urkullu exigió recuperar su uso obligatorio en entornos urbanos con independencia de la distancia entre personas, pero fue crítico con que Sánchez no tomara ninguna decisión más.Sánchez parece lanzar guiños hacia Ciudadanos, porque este partido está buscando el protagonismo perdido en puertas de las elecciones en Castilla y León y se ofrece para votar la reforma laboral sin ningún cambio. Pero el apoyo de. Su respaldo no basta, sino que Sánchez debería sumar a otros grupos, y en ese terreno surgen incompatibilidades no solo con ERC, sino con sus propios socios de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. A todo ello se le suma la delicada situación interna de C's.Se volvió a pactar en el marco de losestatales para este año, y en la tramitación de la legislación sobre esta ayuda social, pero el ministroha sido un freno (primero planteó que la Seguridad Social pagara la ayuda, y después que el traspaso tuviera una fecha de caducidad de diez años prorrogables).