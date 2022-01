ERC advierte a Sánchez ante la reforma laboral

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, advirtió ayer domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que, si aprueba la reforma laboral con los votos del PP y de Ciudadanos, "es evidente que quedará tocado el acuerdo de investidura y la credibilidad" del Ejecutivo. Rovira, que marchó a Suiza para eludir las consecuencias judiciales del procés, explicaba en una entrevista en El Periódico la posición contraria de ERC a la reforma laboral, y se preguntaba: "¿Cómo se puede decir que hay un pacto social cuando nosotros nos enteramos por la prensa? ¿Cómo puede haber olvidado el Ejecutivo que cuenta con una coalición de izquierdas en el Congreso?".

La dirigente republicana reiteraba que en ERC están "en el no a la reforma laboral", aunque quieren negociar porque no pueden "asumir su propuesta", que es, a su juicio, "una reforma del PP maquillada".

Lamentaba, además, que la respuesta del Gobierno sea, según indica: "No, aquí hay un pacto y os lo habéis de tragar". "Reclamamos transparencia –continuaba Rovira–. No entendemos por qué los sindicatos asumen este acuerdo tan poco ambicioso, ¿Por qué se nos dice que nos hemos de adherir por unos condicionantes europeos que no sabemos cuales son? Si el problema es Europa, hay que explicarlo".

En la entrevista, Rovira aseguraba que la estrategia de ERC pasa por una apuesta "por la mesa" de diálogo, lo que además, a su juicio les da "credibilidad", una posición que contrapone a la del Gobierno, desde donde "hacen muchas declaraciones y poco más".

La ponencia política que Esquerra debatirá en marzo llama a la unidad estratégica cuando Junts y la CUP no están por el diálogo, una divergencia ante la que Rovira pide "superar los debates internos que no sean estrictamente estratégicos". "Hay que huir del tacticismo y del partidismo", subrayaba Rovira.