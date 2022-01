Sánchez "implora" al PP que no cuestione los fondos europeos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha "implorado" al Partido Popular que no cuestione los fondos europeos 'Next Generation' porque "bloquea" el crecimiento y la creación de empleo en el Estado al tiempo que le ha pedido "altura de miras" y "sentido de Estado" en torno a este asunto.

Durante su intervención este sábado en un acto del PSOE de Asturias, en el que también ha participado el secretario general de la FSA y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el líder del Ejecutivo español ha defendido que los fondos europeos modernizarán el tejido productivo y generarán empleo.

Por ello, ha cargado contra el partido de la oposición que ha denunciado el reparto "a dedo" de estos fondos por los que algunas comunidades dirigidas por los 'populares' han amenazado con seguir la senda marcada por la Comunidad de Madrid, que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por este motivo.

"Yo lo único que les imploro es que no pongan en cuestión los fondos porque es poner en cuestión que España siga creciendo y sigamos creando empleo como lo estamos haciendo. Que no pongan en riesgo eso. Bloquear los fondos europeos no es bloquear al Gobierno de España, es bloquear el crecimiento y creación de empleo", ha apostillado Sánchez.

Al respecto, le ha pedido al principal partido de la oposición que tenga "altura de miras, sentido de Estado y compromiso con España".

En este punto, ha recalcado que los 140.000 millones de euros que llegarán a España durante los próximos seis años harán crecer y modernizar el país y representan una "enorme oportunidad" como así representaron "los fondos de cohesión en los años 80 y 90".

Así, ha vuelto a censurar la actitud del Partido Popular que "llamaba pedigüeño a Felipe González" y que "son los mismos" que están diciendo que estos fondos europeos "no son necesarios" para España o están "mal gestionados". "Gestionamos mucho mejor la economía que ellos y estamos demostrando que se puede salir de la crisis de otra manera", ha reclamado.



FORTALEZA DEL DIÁLOGO

Durante su intervención, Sánchez también ha hecho referencia a las leyes aprobadas en el Consejo de Ministros en el seno del Gobierno de coalición a la par que ha puesto de manifiesto la necesidad del diálogo social como "imprescindible" para llegar a acuerdos.

En este sentido, ha defendido la reforma laboral que ha sido consensuada con los agentes sociales y la patronal, si bien ha remarcado que "no es la reforma laboral que hubiese planteado el PSOE".

"Pero eso es precisamente la virtud de la fortaleza del diálogo. El diálogo es imprescindible", ha precisado Sánchez tras recordar que el Gobierno acuñó el término "cogobernanza" durante los meses de pandemia para llegar a acuerdos con los presidentes autonómicos y otorgar a las comunidades autónomas una serie de competencias recogidas en el "título octavo de la Constitución".