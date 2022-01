El PNV tacha de "ataque gratuito" el recurso de Madrid por los fondos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el recurso de la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo por el reparto de fondos europeos es "un ataque gratuito que no tiene base, no tiene sentido, es tan obvio que cae por su propio peso" y además ha destacado que Madrid es la Comunidad que más fondos europeos recibe.



Aitor Esteban ha afirmado en una rueda de prensa en Iruñea que de los 17.110 millones repartidos entre las Comunidad Autónomas, Euskadi recibe el 3,4%, "cuando contribuimos a las cargas del Estado un 6,24%, y un 3,24 no es ni el peso ni el potencial que puede ofrecer la Comunidad Autónoma Vasca comparado con otros lugares".



"Navarra recibe el 1,19%, no llega al 1,6% de aportación que hace Navarra, aunque tampoco es cuestión de que el reparto sea idéntico -al porcentaje de aportación-", ha dicho, para señalar que "quien más ha recibido es la Comunidad de Madrid con diferencia".



El diputado del PNV ha afirmado que el recurso de la Comunidad de Madrid es "por una cantidad mínima, 9 millones repartidos a cuatro Comunidades Autónomas, porque sus proyectos en ese ámbito son más innovadores, en el caso de Navarra, para el desarrollo de empleo".



Además, Aitor Esteban ha afirmado que "con el reparto de los fondos se están primando criterios de cohesión". "Aquellos que han hecho los deberes, como ya tienen las cosas hechas, ya no necesitan -fondos-, y a los que no han hecho los deberes se les da dinero".



Por otro lado, ha cuestionado que "es el Estado el que dice" a qué se debe destinar el dinero. "Oiga, pero es que en mi Comunidad eso ya está cubierto, igual en el mismo ámbito u objetivo puedo dedicarlo a este asunto, no me lo cierre usted tanto, eso me parece que no es buena idea", ha indicado.



Finalmente, ha lamentado que se "judicialice" este asunto y ha afirmado que "últimamente en España se judicializa todo". "He perdido en el Parlamento y voy al juzgado, tengo amigos en los jueces y al juzgado. Va en detrimento de la democracia parlamentaria y de los jueces, me parece un error absoluto judicializar esta cuestión", ha dicho.



Así, ha considerado que "hoy era obligado salir en defensa de Navarra" y ha lamentado que Navarra Suma no haya apoyado una declaración presentada en el Parlamento foral para rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid. "Navarra Suma en una coalición pero por encima de eso debería estar Navarra", ha dicho.



Esteban ha afirmado que "indigna que acuerdos que están absolutamente cerrados" con el Gobierno de España, en referencia, entre otros, al traspaso del IMV a Euskadi, acuerdos que "son lógicos, que están de acuerdo al ordenamiento jurídico, no se lleven a cabo, que las cosas, en definitiva no se cumplan".





?? @AITOR_ESTEBAN y @solanarana exponen ante los medios la visita realizada esta mañana al CENER de la mano del Consejero navarro de @eajpnv Mikel Irujo para conocer el proyecto Microrred Atenea, fruto de una enmienda de @EAJPNV_Congreso en los #PGE. pic.twitter.com/ewVUtnE4U7 — EAJ PNV Nafarroa (@EAJPNVNafarroa) January 17, 2022

El diputado del PNV ha explicado que "ahí tenemos el asunto del Ingreso Mínimo Vital". "Parece ser que el Gobierno de Sánchez ha reconocido lo que tenía que reconocer, porque los documentos están firmados, y están ambos gobiernos -vasco y central- negociando, y entiendo que también lo estará haciendo el Gobierno de Navarra", ha indicado.Así, Aitor Esteban ha afirmado que "el tener que insistir, el tener que salir de nuevo al debate público en temas que habían entrado en vía de solución no es bueno para nadie, para empezar para el propio Gobierno".Además del asunto del Ingreso Mínimo Vital, el portavoz del PNV en el Congreso ha advertido de que "hay otros posibles focos de conflicto que nos preocupan".y todos teníamos que ser conscientes de que debíamos ir a aquello mínimo que no provocara grietas entre esa mayoría cambiante que había apoyado la investidura, y no ir cada uno a su propio programa completo, porque iba a ser imposible", ha apuntado.Tras ello, Aitor Esteban ha afirmado que "hay leyes en el horizonte que me preocupan" y ha citado la ley audiovisual o la ley de vivienda, además del anuncio del Gobierno de España de "entrar a regular" en servicios sociales, donde "el Estado no tiene competencias"., las cosas se pueden complicar", ha asegurado.El diputado del PNV ha señalado que entiende "la dificultades de un Gobierno de coalición", pero ha expresado sus "dudas de esas estrecheces y prisas por mantener un programa que han firmado a dos, pero que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento sino los votos de dos partidos". Así, ha censurado que se lleven temas al Congreso "sin negociarlos", lo que "puede provocar conflictos"."Ya hemos pasado dos años, empieza otra etapa en la legislatura, hemos tenido este tipo de vaivenes en el último año y medio, tampoco es que sea nuevo, pero sí reiterativo, y ya saben que aquello de tanto va el cántaro a la fuente... vamos a ver cómo se desarrollan las cosas", ha indicado.Por otra parte, Esteban ha afirmado que, tras el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, ahora es necesaria una "mesa de diálogo parlamentario" para que el decreto ley de la reforma laboral tenga apoyos suficientes.Esteban ha señalado en conferencia de prensa que la garantía de laes algo "absolutamente necesario" para que su partido apoye la reforma laboral.Se trata de una condición que "tampoco rompe nada" del acuerdo ya alcanzado en la mesa de diálogo social, ha dicho Esteban, quien ha apuntado que ese acuerdo intersectorial ahora "está colgado de un hilo" y por ello se quiere blindar porque para el PNV es un marco de relaciones laborales "fundamental".El portavoz del Grupo Vasco ha considerado que el Gobierno,, una en la mesa de diálogo social y otra en el Parlamento, que "es donde está la representación popular".Que la reforma laboral se quiera aprobar por decreto ley, ha indicado, "lo puedo entender", pero los partidos políticos "algo tendremos que decir".En ese sentido, ha asegurado que "algunas pequeñas modificaciones" al acuerdo como la planteada por el PNV son "perfectamente asumibles". Con esos "pequeños retoques", ha subrayado, "no se cae el mundo, ni para los empresarios ni para los sindicatos" y tampoco se va a crear, ha opinado, ningún problema con los criterios expresados por Europa.Esteban ha manifestado,que el PNV está "acostumbrado a cómo suele ser este juego" de la relación con el Gobierno, pero "indigna" que acuerdos ya cerrados "no se lleven a cabo". Ambos gobiernos ya están negociando este extremo, pero tener que "insistir" en este tema, ha resaltado, "no es bueno para nadie".