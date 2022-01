“Mejor que hablen las vacas, que no mienten, y no el PP”

BILBAO – La polémica suscitada con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en torno a la ganadería, y manoseada hasta la extenuación, le ha venido de maravilla al PP para tratar de obtener réditos electorales a las primeras de cambio, empezando por Castilla y León. También la filial vasca de la formación conservadora se ha subido al carro. Emulando al presidente de su partido, Pablo Casado, hoy será Carlos Iturgaiz quien se haga la fotografía de turno, acompañado por dirigentes populares de los tres herrialdes, con el fin de dar su "respaldo" al sector agrícola y cárnico "desacreditado" por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo harán con una visita a una cooperativa agrícola de la localidad alavesa de Kuartango.

Ante tanto postureo a golpe de instantánea, Moncloa salió ayer al paso tirando de ironía. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, soltó que "a veces" preferiría que "hablaran las vacas" con las que el PP se hace fotos porque "por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos". Así se expresó en su intervención en un acto en Ponferrada junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, donde volvió a reprochar el "negacionismo completamente absurdo" de la oposición. Frente a la ofensiva judicial de autonomías y ayuntamientos del PP por el reparto de fondos europeos, que los populares denuncian que se realiza en "beneficio" de las administraciones del PSOE y de los soberanistas, Bolaños defendió que el Ejecutivo de coalición gestiona la partida con "eficacia", "honradez" y "mirando a los intereses del país por encima de cualquier otra consideración". "España es el primer país en Europa en aprobar el plan para la recuperación, en ser validado por la Comisión Europea, en recibir los fondos y el primero que felicita la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. España es el primer país en todo y el PP está en contra. ¿Cómo es posible?", afeó el ministro.

Pero Casado no perdió tampoco la ocasión para hacer campaña con el tema de las macrogranjas y con el aval de los barones que se han echado en sus brazos. En León, donde el XIV Congreso del PP de Castilla y León ha servido para lanzar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a la reelección, el presidente de los populares también apostó por el sarcasmo burlándose del "desconocimiento" de los ministros del Gobierno sobre la ganadería, al decir que estos creen que un buey es un "holograma de Juego de Tronos". Como si fuera un experto en la materia, Casado puntualizó que en Castilla y León "no hay macrogranjas" sino "granjas pequeñas y grandes", y "todas" cumplen con la normativa, por lo que considera "inaceptable" las palabras de Garzón que, a su juicio, las señala por "maltratar animales" u ofrecer "carne tóxica". De paso se refirió a que en el Ejecutivo dicen defender la ganadería extensiva pero luego prohíben la caza del lobo al norte del Duero. "Que vayan a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas a diario por lobos", indicó.

Bárcenas: muere el 'falso cura' Por otra parte, ayer se supo que Enrique Olivares García, que en 2014 fue condenado a 22 años de prisión por asaltar la vivienda del extesorero del PP Luis Bárcenas haciéndose pasar por un sacerdote, falleció en Cuenca a los 72 años. Se hallaba en tercer grado penitenciario, acogido al artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, por lo que podía pernoctar en su domicilio siempre que aceptara que sus movimientos fueran controlados mediante dispositivos telemáticos. Olivares retuvo a la familia de Bárcenas, atándoles las manos con bridas y amenazándoles para que entregaran todos los pendrives y la información relativa al proceso del extesorero para "acabar con el Gobierno de la nación".