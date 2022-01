Erkoreka ve "penoso frivolizar" con la reinserción de los presos

El Gobierno vasco lleva tres meses al frente de la gestión de las prisiones, donde ha defendido la aplicación de la ley con igualdad para todos los presos, y ha realizado algunos cambios simbólicos en los colchones y la reparación de humedades o las aulas de formación. En enero ha arrancado la agencia de reinserción laboral Aukerak, también guiada por los principios de la igualdad de trato. Pero esta transferencia de las prisiones siempre fue vista con recelo por la derecha española y, tan solo unas horas después de la presentación de Aukerak, ya han aflorado los llamamientos a que la Fiscalía actúe, o las acusaciones de quienes creen que los presos de ETA serán liberados por hacer un cursillo de artesanía o de jardinería.



El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, despachó las críticas este jueves de manera contundente: "Es penoso que se frivolice con la reinserción de los presos".



En una entrevista concedida a Herri Irratia Radio Popular, el jeltzale argumentó que lograr la reinserción de los presos es un "desafío fundamental" de una sociedad avanzada, y que se debe hablar con seriedad de algo que supone "un mandato constitucional de las personas privadas de libertad". En todo este tiempo, el Gobierno vasco ha defendido como un mantra que un preso reinsertado es una persona que no volverá a delinquir y, por lo tanto, la sociedad será más segura, lo que beneficia a todos los vascos.





PROCESOS DE EDUCACIÓN

Urkullu paga cursos absurdos con el pretexto de soltar a los criminales de ETA a la calle cuanto antes.El PNV usa la transferencia de prisiones para abrir "una puerta hacia otra vida" (sic nacionalista), para los asesinos etarras que cerraron con plomo las puertas de sus víctimas pic.twitter.com/gFaPJk0vI5 — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) January 13, 2022

ITURGAIZ VE "CURSOS ABSURDOS"

Erkoreka dijo que la reinserción se produce a través de los procesos de educación. "El desafío es no solamente hacer efectivo el cumplimiento del componente punitivo de la pena que existe y es insoslayable, sino además trabajar denodadamente para que la pena sirva para que las personas se rehabiliten, reconozcan sus culpas y estén en condiciones de volver a insertarse en la sociedad como ciudad normales", explicó.que operaba hasta la fecha. "No es algo que nos hayamos sacado de la manga", aclaró.En la actualidad, hay 1.365 presos en total en la comunidad, y 346 trabajan en centros penitenciarios.Desde el PP de la CAV,y que "el PNV usa la transferencia para abrir una puerta hacia otra vida para los asesinos etarras que cerraron con plomo las puertas de sus víctimas".El portavoz adjunto dede otros atentados y no se. "Confío en que la Fiscalía recurra estos terceros grados cuando se produzcan, lo mismo que hizo con los condenados del procés", sostuvo. Acusó a Pedro Sánchez de tener un plan y poner de rodillas a España.