Aragonès alerta a Sánchez del "error histórico" de no aprovechar el diálogo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este jueves a Pedro Sánchez del "error histórico" que supondría no aprovechar la "oportunidad" que se abre con la mesa de diálogo para resolver el conflicto político catalán.

En declaraciones a TVE, Aragonès ha subrayado que "la mesa de negociación no es un instrumento para ganar tiempo, sino para ganar soluciones", por lo que ha urgido a Sánchez a plantear "propuestas" para superar este "conflicto de soberanía".

"Necesitamos una propuesta alternativa para empezar a discutir", ha recalcado el president, que ha recordado que su planteamiento pasa por una amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Según Aragonès, "cometería el Gobierno del Estado un error histórico si no aprovecha esta oportunidad" de diálogo.



PIDE TRANSPARENCIA SOBRE EL ATENTADO DE BARCELONA



Por otra parte, también se ha referido a las palabras del excomisario José Villarejo, que afirmó que el atentado yihadista del 17 de agosto de 2017 en Barcelona fue el resultado de un "error grave" del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán "por darle un pequeño susto a Cataluña".

Aragonès ha dicho "compartir" las dudas que existen sobre la "credibilidad" de Villarejo, "pero lo que expresó es de tal gravedad que debe ser desmentido con toda la transparencia por parte de las instituciones del Estado".

Años atrás, ha recordado, Villarejo "se reunía con ministros de todos los gobiernos, con altas instituciones del Estado" y era "enlace de la Policía Nacional y el CNI", por lo que ahora, "ante la gravedad de estas declaraciones", es necesaria la "máxima transparencia" por parte del Estado.

DECISIÓN DEL TSJC SOBRE EL CASTELLANO



Aragonés ha criticado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre el 25 por ciento de castellano en las escuelas es una "anomalía" porque ha entrado a legislar en porcentajes y esto "colisiona" con los criterios pedagógico y con el consenso académico, social y político.

"No ha rechazado una medida mediante un recurso contencioso administrativo, sino que ha entrado a legislar en porcentajes", ha expuesto Aragonès al ser preguntado sobre si el Govern aplicará la sentencia del TSJC, en la que ha asegurado que van a defender el modelo "actual" escuela.

Para ello, Aragonès ha explicado que van a desarrollar lo que prevé la Ley de Educación de Catalunya, al tiempo que ha pedido que se deje margen a los docentes para que puedan "garantizar, a parte del catalán como lengua central y vehicular del sistema educativo, el aprendizaje y los conocimientos de catalán, castellano y una tercera lengua, principalmente el inglés, al acabar el ciclo educativo obligatorio".

Aragonès ha aseverado que a día de hoy "esto se garantiza" en Catalunya, pero que no lo hacen "mediante un porcentaje". En este sentido, ha recalcado que van a desarrollar sus competencias en este ámbito y ha apuntado que "hay toda una normativa nueva que el TSJ no ha tenido en cuenta" y que también van a dar "cuenta de ello al Tribunal".

En este sentido, ha hecho hincapié en que no quieren entrar en "una dinámica de desobediencia" y ha pedido "confiar en los centros educativos y continuar en esta línea".

"Sabemos que el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza no estará garantizado si Cataluña no es un estado independiente, pero mientras esto no llegue vamos a defenderlo con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y dando toda la seguridad jurídica a los funcionarios que hacen su trabajo", ha zanjado el presidente catalán.